Brutalno je ono što je otac radio slavnom treneru, a s 11 godina priuštio mu je strašno iskušenje!

U sjeni svjetskih reflektora koji desetljećima prate trenera Barcelone Hansa-Dietera Flicka, stoji priča o čovjeku koji je oblikovao njegov put, ali je sam ostao skriven od javnosti. Hans Flick stariji, otac proslavljenog trenera koji je preminuo na dan španjolskog Clasica Barcelona – Real Madrid, bio je građevinar iz Mückenlocha u Baden-Württembergu, sela s jedva tisuću stanovnika, čija je najveća strast bila nogomet.

Njegova majka, baka Barcinog trenera, nije odobravala "gubljenje vremena" na terenu, pa je Hansi stariji za lokalnu momčad igrao u tajnosti. No, ljubav prema lopti nije mogao zatajiti pred svojim sinom. Mladi Hansi s divljenjem je promatrao oca, redovito mu čisteći kopačke i upijajući svaku njegovu utakmicu. Fasciniralo ga je kako se njegov otac, inače staložen, ozbiljan i radišan čovjek, na terenu pretvarao u goropadnu i strastvenu osobu. Ta transformacija usadila je dječaku vjeru da je nogomet više od igre.

Otac je u Hansiju vidio priliku za ostvarenje vlastitih snova. Iako je bio vrlo mlad kada je postao otac - Hansijeva majka Traudl rodila ga je sa samo 16 godina - preuzeo je odgovornost i naporno radio kako bi obitelji osigurao pristojan život. Sav trud usmjerio je u sina, gurajući ga da postane vrhunski nogometaš, ono što on sam nikada nije mogao. Taj odgoj bio je mješavina čelične discipline i tihe očinske podrške. S jedne strane, poklonio mu je crno-žute Puma kopačke, identične onima kakve je nosio njegov idol Pelé, kao nagradu za trud i predanost. S druge strane, njegove metode bile su ponekad surove, vođene željom da sina očvrsne za životne i sportske bitke. Upravo je očeva strast potaknula Hansijevu ambiciju da jednog dana zaigra za Bayern, omiljeni klub svog oca.

Najpoznatiji primjer očeve strogoće dogodio se kada je Hansiju bilo jedanaest godina. Nakon što je njegov novi klub izgubio 0:1 baš od njegove bivše momčadi, otac ga je ostavio samog u snježnoj šumi, natjeravši ga da pješači nekoliko kilometara do kuće. Taj događaj duboko se urezao u Hansijevo pamćenje. Godinama kasnije, kao trener, prisjećao se straha i neizvjesnosti koje je osjećao, ne znajući kakva ga kazna iduće čeka. To bolno iskustvo preobrazilo se u temelj njegove trenerske filozofije. Svojim je igračima davao ono što je njemu kao djetetu ponekad bilo uskraćeno: mir, povjerenje i pravo na pogrešku. Shvatio je da se autoritet ne gradi strahom, već razumijevanjem i ljudskim pristupom, što je postalo zaštitni znak njegove uspješne karijere.

Tako je utjecaj Hansa Flicka starijeg na sina ostao neizbrisiv. Bio je temelj na kojem je Hansi izgradio svoju nevjerojatnu otpornost i radnu etiku. Hansi Flick mlađi bio je nogometaš Bayerna od 1985. do 1990. godine i osvojio je četiri naslova prvaka Njemačke. Ključni događaj u njegovoj trenerskoj karijeri bio je dolazak Nike Kovača na klupu Bavaraca 2019. godine. Niko je uzeo Hansija za pomoćnika, a nakon Nikine smjene, Hansi je preuzeo momčad i osvojio sve što je mogao, ukupno sedam trofeja, uključujući i naslov europskog prvaka. S Barcelonom je upravo osvojio drugi uzastopni naslov prvaka u La Ligi.