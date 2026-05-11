Prava baština

Jedinstvenom izložbom nogometnih dresova hrvatskih i svjetskih igrača u Beču započelo zagrijavanje za SP

Foto: Snježana Herek
Snježana Herek
11.05.2026.
u 15:29

Autori izložbe bili su hrvatski igrač, navijač, strastveni kolekcionar i nogometni trener, Osječanin Josip Kovačević i njegova supruga Vesna Abjanović Kovačević.

Uoči predstojećeg Svjetskog nogometnog prvenstva, koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u Meksiku, Sjedinjenim Američkim državama i Kanadi, u Hrvatskom centru u Beču, pod naslovom “Vjero Football Zone”, 8. i 9. svibnja održana je jedinstvena i dosad u Austriji neviđena izložba originalnih nogometnih dresova hrvatskih i svjetskih igrača. Autori izložbe bili su hrvatski igrač, navijač, strastveni kolekcionar i nogometni trener, Osječanin Josip Kovačević, i njegova supruga Vesna Abjanović Kovačević. Na otvaranju izložbe, između ostalih, bili su nazočni i Ivan Jabuka, savjetnik u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču, u svojstvu izaslanika veleposlanika Republike Hrvatske Daniela Glunčića te referentica za kulturu i medije Katarina Dorkin Križ.

Izložbeni postav činilo je 100-tinjak, od ukupno oko 300 dresova hrvatske reprezentacije i svjetski poznatih igrača iz Kovačevićeve kolekcije. Izložba dresova velikih nogometnih imena upriličena je uz stručno vođenu prezentaciju Josipa Kovačevića te interaktivne sadržaje, poput nogometnog kviza, nagradne igre i tematskog fotokutka. Za svakoga ponešto, uključujući i one najmlađe, koji su pokazali zavidno znanje o hrvatskim nogometašima i šire.

Autori izložbe pobrinuli su se i za to da je sve informacije o dresu i igraču bilo moguće saznati i pomoću QR kodova. Bila je to impresivno organizirana izložba, čestitke autorima na povijesnom i edukativno izuzetno vrijednom izložbenom postavu, koji su brojni posjetitelji razgledavali, ne samo s velikim zanimanjem nego i s vidnom ljubavi iseljenih Hrvata prema hrvatskim nogometnim ljubimcima, ali i s poštovanjem prema njihovim svjetskim kolegama. Od Maradone na dalje... Izložba je bila sjajna prilika da posjetitelji uživo vide ne samo originalan Maradonin dres nego, naravno, i dres jedinstvene hrvatske nogometne zvijezde europskog i svjetskog sjaja, popularnog Luke Modrića. Prava atrakcija, koja je uživo pokazala i dokazala koliko u Beču i Austriji ima ne samo klinaca nego i odraslih Hrvata kojima su Luka, ali i brojni drugi hrvatski nogometaši, koji igraju u Hrvatskoj i inozemstvu, veliki uzor i ljubimci. Između ostalih, uz Modrićev i Maradonin dres na bečkoj je izložbi bio izložen i prvi hrvatski nogometni dres iz 1990. godine. Vrijedan povijesni sportski i kolekcionarski trofej.

A kada smo kod sporta, treba nešto reći i o Josipu Kovačeviću, koji je kao nogometaš, navijač, kolekcionar i trener skupljao dresove tijekom svog života i odlučio ljubav i strast prema nogometu autentično podijeliti sa svim ljubiteljima nogometa. Ljubav prema nogometu kod Josipa traje još od djetinjstva. Bio je najbolji strijelac pionira i juniora u svojoj generaciji NK Osijeka te najbolji strijelac juniorskog prvenstva Hrvatske 1993. godine. Kao kapetan navijačke reprezentacije Hrvatske Josip je svoju predanost sportu pokazao 2012. godine ne samo na terenu već i na tribinama širom svijeta. Nakon što je završio igračku karijeru, Josip je i dalje ostao u nogometnom svijetu. Upisao je Nogometnu akademiju HNS-a i od 2017. godine profesionalno se bavio trenerskim poslom. stječući UEFA-inu licencu. Trenersku karijeru posvetio je radu s djecom. Kako bi prenio na najmlađe najbolje što zna, pokrenuo je u Poreču i projekt Vjevo Football Zone. Projekt, koji je prešao i hrvatsku granicu, i nakon Mađarske, prošlog se petka i subote zaustavio i u glavnom gradu Austrije, Beču.

"Hrvatsko Veleposlanstvo s ponosom podržava ovu izložbu koja na poseban način promovira hrvatski sport i uspjehe naših nogometaša. Hrvatski nogomet i naši reprezentativci već godinama su najbolji ambasadori Hrvatske u svijetu. Iskrene čestitke organizatorima”, rekao je za Večernji list nakon otvaranja izložbe Ivan Jabuka, savjetnik u Veleposlanstvu RH u Beču istaknuvši: “Velika je stvar sakupiti ovako vrijednu i impresivnu kolekciju dresova. Drago mi je da će posjetitelji u Beču, posebno oni najmlađi kojima su nogometaši veliki uzor i idoli, imati priliku vidjeti ovu izložbu."

“Vjevo Football Zone je edukativno-interaktivna izložba nogometnih dresova hrvatske reprezentacije i svjetski poznatih igrača. Ovaj projekt za djecu i mlade upravo je dobio preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje za izvođenje u hrvatskim osnovnim i srednjim školama, na što smo posebno ponosni”, rekla je za Večernji list supruga Josipa Kovačevića, Vesna Abjanović Kovačević, koja je idejni začetnik Projekta izlaganja nogometnih dresova domaćoj i svjetskoj javnosti. “Izloženi hrvatski dresovi simbol su našeg identiteta, zajedništva i ponosa, uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva”, istaknula je Vesna. Napomenula je kako je ona iz ekonomske sfere, a suprug Josip iz sporta, te su ta dva područja povezali “na način da se promoviraju vrijednosti Hrvatske”.

I tako je počela ova zanimljiva sportsko-kulturna promotivna priča “Vjevo Football Zone”, koju je Bečanima, na stručan i zanimljiv način ispričao Josip. Po onome viđenom i doživljenom u Beču, ta priča, već radi mladih naraštaja, nikako ne smije stati. Naprotiv, mora dobiti dodatnu podršku i potporu i širiti se diljem svijeta, gdje kod žive Hrvati. Između ostalog, i uz pomoć nadležnih hrvatskih institucija za iseljene Hrvate. Jer našim ljudima u inozemstvu svaki taj izloženi komad tekstila, koji mogu dotaknuti vlastitim rukama, svaki taj dres s otisnutim brojem i imenom njihovih nogometnih ljubimaca, izuzetno mnogo im znači. Podsjeća ih na domovinu i njihove ljude koji pronose sportsku slavu svijetom, promovirajući Hrvatsku. U ovom slučaju to su bračni par Kovačević, kao autori izložbe.

“Glavni cilj bio nam je predstaviti priču o hrvatskom dresu, ono što nam je najvažnije i što najviše volimo”, rekao je za Večernji list Josip Kovačević, koji je bečku izložbu osobno vodio. “Izložba je bila tematski podijeljena. Prva je bila priča o povijesnom hrvatskom dresu iz 1990. godine. Izloženi su bili i svi dresovi s europskih i svjetskih nogometnih prvenstava, dresovi nekih najvećih imena hrvatske nogometne povijesti. Naravno, i dres Luke Modrića. Tu su i dresovi Hrvatske nogometne lige, dresovi hrvatskih nogometaša koji igraju u inozemstvu, ali i naših legendi, bivših i sadašnjih. Izložili smo i Maradonin dres, jednog od najboljih nogometaša svih vremena. Tu su i dresovi svjetskih prvaka, Brazila, Argentine, Italije itd.”, ponosno je istakao Josip, dodavši:

“Nakon Mađarske i Austrije u razgovorima smo s hrvatskom zajednicom u Njemačkoj. Treba misliti i na Hrvate u iseljeništvu. Mnogi od njih pate za svojom domovinom. A nogomet i ostali sportovi upravo su poveznica iseljenih Hrvata s njihovom domovinom. Zato nam je važno da na izložbu dođe što više djece, da nešto nauče o hrvatskom nogometu, kulturnom sportskom navijanju, poštivanju drugih i da kroz nogomet vide mogućnost za sklapanje prijateljstava i suradnju”.

Na naš upit gdje vidi plasman Hrvatske nogometne reprezentacije na predstojećem Svjetskom nogometnom prvenstvu, Kovačević nam je odgovorio: “Svi sanjamo zlato, koje nam još nedostaje. Uz malo sportske sreće, dobru taktiku i igru naših nogometaša, predvođenih Lukom Modrićem, ništa nije nemoguće. Bilo bi to fantastično! Posljednji Lukin, zlatni, ples!”

Organizatori izložbe bili su “Vjevo Football Zone”, Hrvatski centar u Beču i Udruga za poticanje kreativnog razvoja “Obzor”, također iz Beča. Predsjednica Udruge “Obzor”, inače djelatnica Hrvatskog centra u Beču Adrijana Markon-Jurčić rekla nam je da je edukativno-interaktivna izložba “Vjevo Football Zone” u Beču bila “pun pogodak”, prvenstveno jer je edukativnim sadržajima privukla veliki broj djece i mladih. “Josip je, doista, sjajno posložio izložbu. Čestitke na izložbenom postavu nogometnih dresova i sjajnoj promociji. Ovim je započelo zagrijavanje za Svjetsko nogometno prvenstvo!” zaključila je predsjednica “Obzora”.

