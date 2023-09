Nizozemci se bezobrazno rugaju hrvatskim reprezentativcima: 'Ja sam Borna i želim igrati za Ajax'

PREDSJEDNIK HNS-A

Marijan Kustić: Ustaška zastava nije slučajnost, definitivno nam podmeću

- U par navrata se dizala zastava po 3-4 puta i upravo taj jedan pojedinac je slikao tu zastavu, baš taj detalj, taj ustaški simbol koji se nalazi u katalogu FARE-a. Baš da to zna vidjeti sa 60 ili 70 metara i da to slika. To nije slučajno.