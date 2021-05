Nitko prije njega nije to uspio napraviti: Može li sad osvojiti i Ligu prvaka?

Punih devet godina trebalo je Chelseaju da ponovno uđe u finale Lige prvaka. U drugoj polufinalnoj utakmici svladali su Real Madrid 2:0 te će sada u finalu igrati protiv Manchester Cityja.

Čovjek koji stoji iza igrača Plavih je Nijemac Thomas Tuchel. Trener koji je prvi u povijesti došao do finala Lige prvaka s različitim klubovima i to dvije godine zaredom. Nikome prije njega to nije uspjelo. Prošle godine našao se u finalu s PSG-om kada je izgubio od Bayern Münchena. Veliko je to priznanje za Nijemca koji radi sjajan posao na klupi Chelseaja. Otkako je došao na klupu umjesto Franka Lamparda, Nijemac je osvojio FA Cup i to protiv Manchester Cityja, drži četvrto mjesto koje im i sljedeće godine osigurava Ligu prvaka te je sada izbacio i Kraljevski klub i ušao u finale.

Zanimljiva je činjenica da Chelsea svaki puta kada promijeni trenera usred sezone dođe u finale Lige prvaka. U sezoni 2007/08 Mourinho je napustio klub, zamijenio ga je Avram Grant, ali su Plavi izgubili na penalima protiv Manchester Uniteda. U sezoni 2011/12, Andre Villa-Boas napušta klubu, zamjenjuje ga Roberto Di Matteo koji protiv Bayerna boljim izvođenjem jedanaesteraca dolazi do trofeja.

Tuchel igra vrlo dobar defenzivni nogomet, u 24 utakmice imaju čak 18 utakmica bez primljenog pogotka te samo dva poraza.

Uvertira u finale biti će nam i subotnji ogled gdje se u 35. kolu Premiershipa susreću City i Chelsea.