TRENER OSIJEKA

Željko Sopić pred utakmicom odluke? 'Nemam straha, niti najmanje. Svaki put sam izašao iz ovakvih situacija'

storyeditor/2026-02-20/PXL_010226_145734305.jpg
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
20.02.2026.
u 15:03

Da je situacija dobra, nije dobra. Ali s druge strane, stvarno sam bio u ovim situacijama puno puta i svaki put sam uspio izaći. Neće biti lagano, ovo je maraton. Treba zadržati mir - rekao je Sopić uoči utakmice protiv Lokomotive

Nogometaše Osijeka očekuje jedna od najvažnijih utakmica sezone. Na Maksimiru će momčad Željka Sopića danas od 17.15 sati odmjeriti snage s Lokomotivom.

- Svi moramo biti pozitivni. U fazi smo gdje nas i najmanja greška skupo košta, odnosno prejeftino primamo golove. Najbolji plan za izlazak iz krize je dobiti Lokomotivu na Maksimiru, postaviti se od prve minute s jasnim ciljem da želimo osvojiti sva tri boda. I to je jedino o čemu razmišljam. Mislim da će biti presudna energija na terenu, odnosno tko će imati više raspoloženih pojedinaca. Znamo da teren neće biti idealan s obzirom na kišu u Zagrebu, koncentracija će morati biti stalno na visokoj razini. Od prve minute moramo pokazati želju i volju da smo tamo došli po bodove. - počeo je Sopić.

Lokomotiva je u značajno boljoj poziciji i može igrati puno mirnije...

- Kada ste rasterećeni puno lakše pokazujete svoju kvalitetu, talent i lepršavost. To je moj bivši klub i moram pohvaliti Božidara Šikića i posebno njihovu Školu nogometa koja stalno izbacuje nove talente koji se vrlo brzo uklapaju u prvu momčad.

Trener Osijeka istaknuo je da ne strahuje od otkaza.

​- Straha nema niti najmanje. Da je situacija dobra, nije dobra. Ali s druge strane, stvarno sam bio u ovim situacijama puno puta i svaki put sam uspio izaći. Neće biti lagano, ovo je maraton. Treba zadržati mir. Hoće li to biti Sopić ili Pero Perić je totalno nebitno. Mi se kao sportski sektor moramo koncentrirati isključivo na teren, kako bi ponovno izašlo sunce nakon ovih kišnih dana.
Ključne riječi
HNL Osijek Željko Sopić

