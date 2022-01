Ništa od povratka u reprezentaciju. Nakon teškog potresa mozga Jaganjac dobio i COVID

Halil Jaganjac, lijevi vanjski Nexea iz Našica, trebao se vratiti na Europsko prvenstvo i biti na raspolaganju izborniku Hrvoju Horvatu za posljednje dvije utakmice u skupini, protiv Islanda (ponedjeljak) i Nizozemske (srijeda). Ali, ništa od toga...

– Nažalost, pozitivan sam na COVID-19. Nikad do sada nisam imao koronavirus, ali valjda se i to moralo dogoditi. Ništa, sada ostajem u Rijeci sljedećih deset dana u izolaciji, a onda idem u Našice gdje me čeka nastavak sezone – rekao je Halil Jaganjac.

Halil je napustio reprezentaciju poslije susreta protiv Srbije. Zaradio je težak potres mozga.

– Nisam čak dobio izravan udarac u glavu, već u vrat, ali mi se glava toliko zarotirala pa je došlo do potresa mozga. Iskreno, ničega se ne sjećam s te utakmice. Odmah sam se vratio u Rijeku, napravio pretrage i uspio sam se brzo oporaviti. Još me malo boli vrat, ali ništa strašno. Žao mi je što ne mogu pomoći dečkima, za mene je EP završen i sada čekam sljedeće veliko natjecanje – istaknuo je Jaganjac.

Sličnu ozljedu zaradio je i 2019. godine, na utakmici između Nexea i Vardara pukla mu je čeona kost u glavi. Sikošek Pelko slučajno ga je udario laktom u glavu, a stručnjaci su tada rekli da je potrebna silina od dvije tone da bi ta kost pukla. Nakon operacije stavili su mu željezne staplere u glavu i operirali ga preko tjemena da mu ne bi ostao ožiljak na čelu.

U Budimpeštu je pak došao novi igrač - Davor Ćavar, i to umjesto Lovre Mihića koji je opet bio pozitivan na testu. Ćavar, lijevo krilo PPD Zagreba, trebao je doći i znatno ranije, ali nije mogao jer je i on bio pozitivan na COVID-19 pa je ostao u Zagrebu. U našoj reprezentaciji tako je postalo kao na autobusnom kolodvoru. Jedni igrači odlaze, drugi dolaze. Do sada, a do kraja su još dvije utakmice, Hrvoje Horvat je na utakmicama koristio čak 30 igrača, kao nijedna od 24 reprezentacije koje su sudjelovale na Europskom prvenstvu. Ovim tempom, a još su barem dvije utakmice do kraja, mogla bi se ta brojka i povećati.