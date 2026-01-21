Hrvat ima dobitnu formulu: 'Otkrit ću vam kako Dinamo može srušiti Rumunje'

Željko Kopić radi sjajan posao u Dinamu iz Bukurešta. Trenutačno je njegova momčad na trećem mjestu Superlige, a Kopić je već odavno relevantan nogometni faktor u Rumunjskoj. Jučer smo ga uhvatili između odrađivanja video-analize i prvog treninga. U petnaestak minuta razgovora, glavna je tema, naravno, bio Dinamo i sraz s FCSB-om u Europskoj ligi. Kopić je zadnjih dana najtraženiji sugovornik s obje strane, Rumunji traže njegovu "caku" o Dinamu, a Hrvate zanima snaga bivše Steaue.

- FCSB je momčad koja ima kvalitetu i izniman ofenzivni potencijal, lani su osvojili naslov i jako dobro igrali u Europi. Izbacili su PAOK, bila je to jako dobra izvedba. Ove sezone su puno nestabilniji, forma im oscilira i nikako ne mogu uhvatiti svoj pravi ritam i razinu izvedbe od lani - počeo je Kopić.

Postoji li nekakav poseban razlog tako neuvjerljive izvedbe ove sezone?

- Teško mi je to kazati. Lani su odigrali jako veliki broj utakmica, čini mi se čak 65. Je li to možda razlog, ne znam. No, ne zaboravite da su dobili Feyenoord 4:3, prije zimske stanke. Jasno je da imaju kvalitetu, no muče se u prvenstvu i Europi. Ako me pitate, koliko će biti kvalitetni na Maksimiru, to vam vjerojatno nitko ne može kazati. Ono o čemu u Dinamu sigurno vode računa, sigurno je činjenica da njihovi rumunjski suparnici mogu odigrati kvalitetnu utakmicu.

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Roster momčadi nije se značajno promijenio u odnosu na prošlu sezonu u kojoj su, u ovoj fazi, izgledali puno bolje?

- Nisu napravili previše promjena. Ostao je kostur momčadi. Od značajnijih promjena, spomenuo bih da im je otišao Adrian Sut kojeg je Al Ain platio 1,5 milijuna eura. Svi ostali važni igrači su tu.

Kakvom stilu igre teže?

- Igraju na dominaciju kroz posjed, dosta ofenzivno. Sve utakmice, pa i one koje izgube ili imaju problema, oni kontroliraju i imaju veći posjed lopte. Teže organiziranoj igri, no najčešće prime pogodak kroz tranziciju, promaše svoje prilike i tu utakmica ode na drugu stranu. Dakle, inzistiraju na dominaciju kroz ofenzivnu igru. Trener im je Elias Charalambous, koji je već nekoliko godina s momčadi, puno toga dobroga očito im je donio.

Kopić nam se učinio idealan sugovornik za ovu temu zbog još jedne činjenice, ove je sezone već pobjeđivao FCSB.

- Da, pobijedili smo ih 4:3, u toj smo utakmici bili domaćini. Iako obje momčadi igraju na Nacionalnoj areni. Drugu utakmicu smo odigrali remi bez pogodaka.

Dakle, koja je formula za pobjedu protiv bivše Steaue?

- Mi imamo svoj stil igre. Prva utakmica, u kojoj smo ih pobijedili, bila je na početku sezone. Igralo se više otvoreno, s više pogodaka. U drugoj su obje momčadi imale svoja dobra razdoblja igre, bilo je nekakvih prilika. Generalno, protiv takve momčadi ne možeš očekivati previše prilika za pogodak. Jako ih je važno iskoristiti, jer u protivnom nećete pobijediti utakmicu. U Maksimiru će to sigurno biti drugačija utakmica u usporedbi s ove naše dvije. Jako mi je teško procijeniti odnose, posebice i zbog činjenice što je Dinamo imao dosta promjenjivih izvedbi u prvom dijelu sezone, barem po onome što sam uspio popratiti. Ovo je prva službena utakmica nakon zimske stanke i bit će krajnje neizvjesno jer obje momčadi imaju kvalitetu za odigrati dobru utakmicu, a imali su podjednake probleme tijekom sezone.

U zadnjoj utakmici FCSB je izgubio zadnju utakmicu...

- Da, izgubili su 0:1 protiv FC Argesa, no imali su posjed skoro 70 posto i opet su dominirali. Igralo se na teškom terenu jer je u Rumunjskoj jako hladno. Dakle, opet su izgubili još jednu utakmicu na sličan način kao i ove ranije. Dominiraju, no ne zabiju ono što treba, prime pogodak i izgube.

Kada govorimo o taktičkim varijantama, postoji li neki igrač na kojeg u Dinamu trebaju posebice pripaziti?

- Iznimno cijenim tandem u veznom redu Olaru-Tanase, to su igrači koji su izuzetno kvalitetni na lopti. Središnji napadač je Daniel Birligea, o njemu također imam jako visoko mišljenje. Oni su najbolji dio momčadi.

Kako biste rezimirali Dinamov trenutačni potencijal?

- Pogledao sam europske utakmice, više sam pratio kroz rezultate, gledao sam derbije. Bilo je stvarno dobrih utakmica, no bilo je i onih koje nisu bile na razini očekivanja. Kada uzmete u obzir da je promijenjeno toliko igrača u momčadi, sigurno da to nije lako spojiti kako biste tako elegantno imali stabilnost izvedbe i rezultata. Bit će zanimljivo vidjeti kako će Dinamo reagirati u prvoj utakmici nakon zimskih priprema - kaže Kopić.

Kada pričamo o bivšoj Steaui, ne možete baš tako zaobići i Gigija Becalija, predsjednika i vlasnika kluba.

- On je glavni financijer te priče. Dosta je intrigantna pojava u nogometnom svijetu, no ima svoju težinu i u društvenom i u političkom smislu. Stalno je prisutan u medijima.

Dotaknuli smo se i onoga što Željko Kopić radi u Bukureštu sa svojim Dinamom.

- Mi smo u jako dobrom trenutku. Na trećem smo mjestu s 41 bodom, dva više ima prvoplasirana Craiova, drugi je Rapid. U prvoj utakmici slavili smo u derbiju protiv Cluja 1:0, bila nam je o prva utakmica u nastavku prvenstva. Imamo još osam utakmica do završetka osnovnog dijela nakon kojeg prvih šest momčadi ide u doigravanje za prvaka. Trenutačno smo dobri, zadovoljan sam, trebamo samo ovih osam utakmica potvrditi ulazak u play-off i napraviti sve da dosegnemo jedno od mjesta koje vodi u neko od europskih natjecanja sljedeće sezone. A to je ogroman napredak u odnosu na razdoblje koje je prethodilo mom dolasku u klub prije dvije godine, kada smo bili debelo u zoni ispadanja iz lige - zaključio je Željko Kopić.