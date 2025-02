'Nismo oduševljeni ali nismo ni podbacili, najvažnije je ovo što prije zaboraviti'

Na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu hrvatski skijaši i skijašice nisu se domogli toliko željene medalje. Ostvarili su naši tri top deset rezultata (Zrinka Ljutić osma i deveta, Samuel Kolega deseti) no to nije ono po što su naši došli. Priznao je to i direktor reprezentacije Vedran Pavlek u razgovoru za hrvatskog nositelje prava prijenosa (HRT).

- Sigurno da nismo zadovoljni, nismo oduševljeni ali nismo niti totalno podbacili. Svjetska prvenstva i Olimpijske igre su velika natjecanja na kojima pravila iz Svjetskog kupa ne vrijede. To se najbolje vidjelo na primjeru Austrijanca Raphaela Haasera u veleslalomu koji nije bio netko od koga se očekivalo postolje ali mu je medalja u superveleslalomu dala samopouzdanje i on je sjajno iskoristio domaći teren.

A naši aduti nisu iskoristili sve svoje kapacitete.

- Mi smo imali pravo nadati se medalji i to su nam za pravo dali naši skijaši i skijašica. Prvenstveno mislim na Zrinku na njene tri pobjede u Svjetskom kupu u slalomu i jedno postolje u veleslalomu. Također, na Filipova četvrta, peta i šesta mjesta u veleslalomu te Kolegino postolje u slalomu, premda drugi dio siječnja nije bio na toj razini. Nakon siječnja smo napravili pauzu, svi su se dobro odmorili i odradili kondicijske pripreme i došli su u Saalbach spremni. Nismo uspjeli no ne treba od toga raditi drame. Pred nama su još tri važna vikenda u Svjetskom kupu, tri tehnička vikenda. Može se još puno toga napraviti. Prije svega je važno da se Zrinka i Filip oporave što prije i da ovo zaborave, potisnu sa strane. Zrinka je već u nedjelju otišla u Reiteralm na odmor, u utorak će trenirati pa putuje u Sestriere gdje ju sljedećeg vikenda čekaju tri važne utrke, dva veleslaloma i jedan veleslalom.

Mnogi velikani, što aktivni a što umirovljeni, ovih su dana o Zrinki pričali u superlativima pa tako i Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin i Tina Maze.

- Mislim da je Zrinka sama razočarana. Ona je htjela više i zna da može više. No, nije to bio njen dan. U prvoj vožnji je imala preoštre rubnike. To nije nikakva kritika ali je činjenica. Također, njen materijal (op.a. Atomic), to se vidi i na drugim skijašicama i skijašima, nije funkcionirao savršeno. Nikakvi izgovori , nikakve kritike, jednostavno činjenica, dogodilo se. Njen otac i trener Amir mi je nakon zagrijavanja rekao "to je to, vozila je sjajno, to je za pobjedu". Nije uspjela to prenijeti na utrku. Najvažnije je da ona to što prije zaboravi i da se okrene prema Svjetskom kupu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nama se organizacija Svjetskog prvenstva činila sjajnom.

- Organizacija je savršena. Austrijanci su stvarno ozbiljan savez, njihov novi glavni tajnik stvarno radi ozbiljan posao. Sve detalje su napravili sjajno. Vrijeme je sve nas dosta mazilo, naročito u brzim disciplinama.

Što reći za Švicarce koji su otišli kući s čak 13 medalja, šest više od domaćina Austrijanaca?

- Švicarci imaju jako dobro organiziran nacionalni savez i jedini imaju dva ledenjaka koji rade 365 dana godišnje, Zermatt i Saas-Fee. Imaju proračun saveza od preko 100 milijuna franaka. Pokupovali su sve najbolje trenere i ti formati natjecanja im odgovaraju. Kao što je nova timska kombinacija koja daje prednost nacijama koje voze brze discipline i koja ne čini dobro malim nacijama. No, što je tu je. Sigurno će dominirati neko vrijeme a na nama je da ih pobijedimo gdje možemo, gdje imamo izgleda.

Ako se ispune infrastrukturni uvjet na Sljemenu, je li izgledno da se utrka vrati na Sljeme? Pitao je to Pavleka kolega s Hrvatskog radija Krešimir Gotlin.

- Najprije neka se ispuni uvjet infrastrukture. Kada se to napravi tek onda možemo razgovarati o povratku. Nažalost, sve to još uvijek ide jako usporeno.