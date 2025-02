Skijaška legenda: 'S Ivicom sam vodio velike borbe, a o Ljutić mogu reći jednu stvar'

U odlično organiziranom, i vrlo prostranom, press centru Svjetskog skijaškog prvenstva u Saalbachu, koji je proteklih dana udomljavao 200-tinjak novinara iz pisanih medija i 100-tinjak fotoreportera, susreli smo istinsku skijašku legendu - Benjamina Raicha (46). A ako se ne sjećate riječ je o dvostrukom olimpijskom pobjedniku iz Torina 2006. kao i dvostrukom svjetskom prvaku iz Bormija 2005. Osim toga to je i ukupni pobjednik Svjetskog kupa (2006.) kao i trostruki osvajač malih Globusa u slalomu i kombinaciji odnosno dvostruki u veleslalomu.

Na prvu, zanimalo nas je što sada radi, nakon velike sportske karijere?

- Puno različitih stvari. Imam obitelj, troje djece i za njih morate imati vremena. Uključen sam u Svjetsko prvenstvo, sukomentiram utrke u tehničkim disciplinama. Imam marketinšku agenciju.

Zrinka skija sjajno

Svojedobno je Beni bio jedan od najvećih rivala Ivice Kostelića. Po čemu pamti svog velikog hrvatskog suparnika?

- Puno toga pamtim. Vodili smo velike bitke, ali s puno međusobnog štovanja. Bili smo suparnici, nadmetali smo, se ali smo poštivali jedan drugoga. Ivica je vrlo pametan čovjek, uvijek je bilo vrlo ugodno s njim pričati. Bio je sjajan tehničar i taktičar, bio je vrlo svestran skijaš.

No i naš sugovornik je bio svestran pa je te 2006. osvojio veliki Kristalni globus zahvaljujući pobjedama u slalomu i veleslalomu odnosno bodovima u superveleslalomu.

- Pobjeđivao sam i u kombinaciji pa je jedina disciplina u kojoj nisam imao pobjedu bio spust.

Je li mu žao što više nema klasične kombinacije sa spustom i dva slaloma, a ni one alpske sa superveleslalomom i slalomom?

- Ukinuti to nije bila dobra odluka. Slalom i spust su tako različite discipline, a njih su uspješno mogli voziti samo vrlo fleksibilni skijaši. Na kraju smo imali dvije-tri kombinacije čime su ih učinili manje važnima. Ako ih imate šest-sedam onda bi bile važnije i kao disciplina i za ukupni poredak što znači da bi se i natjecatelji za to više spremali. A to bi značilo podizanje kvalitete. a s time i dobro natjecanje. Na kraju smo imali samo dvije kombinacije i to više nije bila kvaliteta, to moram reći, kao u drugim disciplinama.

U Bormiju na SP-u na kojem je Beni osvojio zlato u slalomu i kombinaciji, Janica Kostelić je pobijedila u slalomu i spustu, u razmaku od samo nekoliko dana. Je li to bilo ostvarenje nemoguće misije?

- To se događalo vrlo rijetko. Jedne godine sam osvojio kombinaciju u Wengenu a tom prilikom Lasse Kjus je bio na postolju u spustu i slalomu ali je u kombinaciji tih dviju disciplina bio iza mene. To vam govori o kvaliteti tog natjecanja. Možda nije bilo top 20 skijaša kao danas u slalomu, no imali smo jako dobre utrke.

Premda na Sljemenu nikad nije bio na postolju, Raich ima lijepa sjećanja za zagrebačku utrku.

- Atmosfera je uvijek bila jako dobra. A to je bila i jako dobro organizirana utrka. Lijepo brdo.

Nismo izdržali da ne čujemo njegovo mišljenje o novom hrvatskom skijaškom fenomenu Zrinki Ljutić?

- Ja ju osobno ne znam, ali sam ju gledao kako skija i mogu reći da je sjajna, da ima vrlo dobru tehniku kao i svi vaši dobri skijaši i skijašice. Zubčić je jako dobar. Sjećam se i Ane Jelušić.

Je li za njega bilo iznenađujuće da su takvi skijaši poput Janice i Ivice stigli iz neskijaške države?

- Niste vi neskijaška zemlja. Za mene niste. Imate jako dobru organizaciju zahvaljujući Vedranu Pavleku. Na kraju priče, kad imate dobru organizaciju onda je sve moguće.

U braku s Marlies Schield

Benjaminova supruga Marlies, slavna skijašica poznata po prezimenu Schild, slavila je na Sljemenu četiri puta. Osim toga, dvaput je bila svjetska prvakinja, a četiri puta pobjednica slalomskog Svjetskog kupa. Brine li danas samo o dječici ili je i ona zaposlena?

- Radimo zajedno u našoj marketinškoj firmi, puno različitih stvari - zaključio je Raich.