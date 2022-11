Nismo imali sreće, idemo u Japan, Brazil i Tajland

Odbojkašice Hrvatske saznale su gdje će i protiv koga igrati u Ligi nacija. Prvi turnir naše odbojkašice igrat će u japanskoj Nagoyi od 30. svibnja do 4. lipnja. Uz Hrvatsku tamo će igrati Japan, Brazil, Dominikanska Republika, Bugarska, Nizozemska, Njemačka i Kina. Dugi turnir igra se u Braziliji od 13. do 18. lipnja. Tamo će nam suparnice biti Brazil, SAD, Japan, Srbija, Njemačka, Tajland i Koreja. Treći turnir igrat ćemo u Bangkoku od 27. lipnja do 3. srpnja. Tamo ćemo igrati protiv Tajlanda, Brazila, Japana, Nizozemske, Italije, Kanade i Turske. Finale VNL-a je na rasporedu od 12. do 16. srpnja, a domaćin finala bit će objavljen u prosincu.

- Ne možemo baš reći da smo imali sreće sa ždrijebom, prvi je turnir u Japanu, drugi u Brazilu, a treći na Tajlandu. Ali, s druge strane je dobro što ćemo imati priliku da naš status u VNL-u sačuvamo u direktnim utakmicama s Kanadom i Bugarskom, što nam daje za pravo nadati se da imamo šansu zadržati status i za 2024. godinu u VNL-u. Sam raspored i utakmice nisu lagani, pogotovo što imamo već na prvom turniru utakmice s velikanima poput Brazila, Kine i Dominikanske Republike, a u drugom dolazi Srbija, aktualni svjetski prvak, SAD i Brazil-. rekao je Frane Žanić, sportski direktor reprezentacije.