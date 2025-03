Nikola Jokić napravio nešto nevjerojatno, ovo nikome u povijesti NBA lige nije uspjelo

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac je sinoć odigrao još jednu dobru u utakmicu u pobjedi svojih Los Angeles Clippersa kod kuće 105-95 nad New York Knicksima. Ivica Zubac ubacio je u 39 minuta provedenih na terenu 16 koševa (šut iz igre 8/18) uz 14 skokova, tri asistencije i jednu blokadu. Najbolji strijelac Clippersa bio je James Harden s 27 koševa, a Kawhi Leonard je dodao 20, a Nicolas Batum 17 koševa od čega je pet trica.

Kod Knicksa najbolji je bio Karl-Anthony Towns koji je je ubacio 23 poena uz 10 skokova, a Josh Hart je upisao 20 skokova uz 14 koševa. Mikal Bridges ubacio je 22 koša za New York, koji je izgubio tri uzastopne utakmice.

Knicksi su bili unutar 79-78 na početku zadnje četvrtine, a onda su Clippersi zabili prvih šest poena i poveli 94-85 nakon slobodnog bacanja Leonarda nešto manje od šest minuta do kraja. Još dva slobodna bacanja Leonarda dovela su Clipperse do vodstva 100-89 dvije minute i 44 sekundi do kraja.

Denver Nuggets su na svom terenu sa 149-141 nakon produžetka nadigrali Phoenix Sunse, a nevjerojatnu utakmicu odigrao je Nikola Jokić koji je postao prvi košarkaš u povijesti NBA s učinkom 30-20-20. Jokić je utakmicu završio s 31 košem, 22 asistencije i 21 skok. To mu je bio 29. triple-double učinak u karijeri i 159. u karijeri. Aaron Gordon ubacio je 27 koševa od čega je sedam trica, Christian Braun je dodao 25 koševa, a Jamal Murray 19 koševa i osam asistencija. Nuggetsi, kojima je ovo druga uzastopna pobjeda, uspjeli su se oporaviti nakon što su ispustili prednost od 21 poena. Devin Booker upisao je 34 poena i sedam asistencija za Phoenix, dok je Kevin Durant, koji je tricom na kraju regularnog dijela utakmicu odveo u produžetak, upisao je 29 poena i devet skokova.

Memphis Grizzlies su u gostima sa 122-111 bili bolji od Dallas Mavericksa, a Ja Morant je zabio sedam od svojih 31 koša u utakmici u posljednjih minutu i pol. Grizzliesi su zatvorili utakmicu serijom 14-3 i prekinuli niz od četiri poraza. Desmond Bane dodao je 27 poena i rekord karijere od 16 skokova za Memphis, koji je dobio 17 poena i osam skokova od Brandona Clarkea i 12 skokova od Zacha Edeya. Maverickse, koji su izgubili četvrti put zaredom, predvodili su Brandon Williams, koji je postigao rekord karijere od 31 poena s klupe, i Naji Marshall, koji je završio s 29 poena i 17 skokova u karijeri.

Gostujući Minnesota Timberwolves su upisali četvrtu pobjedu zaredom svladavši sa 106-104 Miami Heat. Julius Randle je imao gotovo triple-double učinak s 13 poena, 10 skokova i devet asistencija . Miami je imao priliku za pobjedu nakon što ga je Duncan Robinson tricom 3,2 sekunde prije kraja približio na dva razlike (104-106), ali onda nakon toga Bam Adebayo je pokušao pogoditi tricu, ali prekasno. Adebayo je predvodio Miami s rekordnih 29 poena i 13 skokova. Tyler Herro, koji je zbog bolesti propustio prethodnu utakmicu Miamija, ubacio je 22 poena uz sedam asistencija. Davion Mitchell dodao je rekordnih 10 asistencija.

Oklahoma City Thunder su upisali šestu pobjedu zaredom nadigravši sa 107-89 kod kuće Portland Trail Blazerse iako su igrali bez svoje prve postave. Shai Gilgeous-Alexander se odmarao, a Jalen Williams (uganuće desnog zapešća), Chet Holmgren (kontuzija desne potkoljenice), Luguentz Dort (upala desnog koljena) i Isaiah Hartenstein (ponovna ozljeda prijeloma nosa) nisu igrali zbog ozljede. No do pobjede ih je predvodio s 30 koševa Aaron Wiggins, a Jaylin Williams ostvario je svoj prvi triple-double učinak u karijeri s 10 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Alex Caruso dodao je 17 poena s klupe. Scoot Henderson predvodio je Portland s 22 koša, Shaedon Sharpe dodao je 19, a Anfernee Simons završila je s 14.

Najbolja momčad Istočne konferencije i NBA Cleveland Cavaliers su se namučili da bi sinoć u gostima sa 118-117 pobijedili Charlotte Hornetse. Donovan Mitchell je ubacio 24 koša, a Darius Garland 20 za Cleveland, dok je Miles Bridges postigao rekord karijere od 46 poena za Hornetse, koji su pretrpjeli deveti uzastopni poraz. Evan Mobley dao je 19 poena i 10 skokova, De'Andre Hunter 15 poena s klupe, a Jarrett Allen 14 poena i 11 skokova za Cavalierse koji su dobili 13 uzastopnih utakmica.

Sacramento Kings su sa 127-109 bili bolji od San Antonio Spursa kojima je to bio drugi poraz u zadnje tri utakmice. Zach LaVine je ubacio 36 koševa, a DeMar DeRozan 22 za Kingse koji su pokvarili povratak De'Aarona Foxa u Sacramento. Kod Spursa najbolji je bio Stephon Castle s 25 poena, a Fox je zabio 16.

Toronto Raptors su na svom terenu sa 118-109 slavili protiv Utah Jazza, a Immanuel Quickley zabio je rekord sezone od 34 poena u pobjedi svoje momčadi. Scottie Barnes dodao je 22 poena, 12 skokova, šest asistencija i tri blokade za Raptorse, koji su ostvarili tri uzastopne pobjede. Walker Kessler je ubacio 18 koševa uz nevjerojatnih 25 skokova za Jazz, kojima je ovo ukupno četvrti uzastopni poraz i 11. zaredom u gostima.