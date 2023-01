Njemački novinar otkriva koliko će Osijek zaraditi od transfera Diona Belje u Bundesligu

Dion Drena Beljo jedan je od najtalentiranijih napadača kojih Hrvatska ima, a sada je na pragu odlaska u bundesligaša Augsburg. Iako su u klubu očekivali da će mladi reprezentativac porušiti klupski rekord po pitanju transfera, to ipak neće biti slučaj, barem prema pisanju njemačkog novinara Florian Plettenberg.

Mirko Marić i njegov transfer u Monzu od 4.5 milijuna eura mogao bi ostati dosadašnji rekorder jer dobro upućeni Plettenberg javlja da će bijelo-plavi za Belju dobiti manje od pet milijuna eura. Jedno vrijeme se pisalo da će slavonski klub dobiti za svog dragulja između pet i šest milijuna eura, neki su priželjkivali i sedam, no čini se da je cifra daleko manja.

To je svakako velika šteta jer ne događa se ovakva prilika svakog dana, jedno vrijeme je u igri bila Borussia Moenchengladbach, a zadnji klub kojeg je Beljo odbio bio je Dinamo.

News #Beljo: Decisive evening tonight but been told that the deal with Augsburg is safe! Reuter was pushing for him. Contract probably until 2027. And: Transfer fee LESS than €5m! Beljo wanted the the step in the Bundesliga. Now he’s one step away to join FCA. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/gFEKMi0EYH