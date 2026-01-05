Naši Portali
KUP NACIJA

Nigerija lakoćom do četvrtfinala: Briljirale zvijezde Galatasaraya i Atalante

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Nigeria v Mozambique
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.01.2026.
u 22:56

Ranije je reprezentacija Egipta potvrdila status favorita protiv Benina u osmini finala, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3-1

Nogometna reprezentacija Nigerije bez problema je izborila proboj prema četvrtfinalu afričkog Kupa nacija, u ponedjeljak je u Fesu, u ogledu osmine finala, svladala Mozambik s 4-0.

U utorak će Nigerija saznati suparnika u toj fazi natjecanja, igrat će protiv pobjednika dvoboja DR Kongo - Alžir.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

Od samog početka Nigerija je dominirala i vrlo brzo je golovima naplatila daleko bolju igru. Prvo je Lookman u 20. minuti pogodio suparničku mrežu, a samo pet minuta kasnije već je bilo 2-0 nakon pogotka Osimhena.

Mogla je Nigerija do odmora i povećati prednost, ali učinila je to na samom startu drugog poluvremena. U 47. minuti Osimhen je postigao svoj drugi pogodak za 3-0, a nakon prijašnje dvije asistencije u 75. je pod gredu zabio Adams za konačnih 4-0.

Ranije je reprezentacija Egipta potvrdila status favorita protiv Benina u osmini finala, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3-1. U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.

Nakon mirnog prvog poluvremena u kojem treba tek izdvojiti šansu igrača Egipta Marmousha, u nastavku se utakmica otvorila na obje strane. Nakon lijepe akcije Salaha i Hanyja u 69. minuti je Attia sjajno pogodio s 18 metara u rašlje i doveo Egipat u vodstvo. Benin se uspio vratiti te je dosta sretno izjednačio u 83. minuti golom Dossoua.

Do novog vodstva Egipat je stigao u 97. minuti kada je spretno glavom za 2-1 pogodio Ibrahim i bio je to ključni korak Egipćana prema osam najboljih na Kupu nacija. Sve je zaključeno golom Salaha u 124. minuti za konačnih 3-1.

Od ranije se znaju dva četvrtfinalna para, igrat će Senegal - Mali i Maroko - Kamerun.

Ključne riječi
Ademola Lookman Victor Osimhen nigerija Afrički kup nacija

