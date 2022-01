Trener Pavićević: Da je ljetos došao u Mornar za Gnjidića bi se sada otimali euroligaši

Desetkovana Cibona, bez ozlijeđenih Prkačina, Reuversa i Gegića i otišlog Vrankovića, nije bila u stanju oduprijeti se zahuktalom Mornaru (65:82).



Premda je Cibona sezonu započela pobjedom upravo u Baru ovo nije iznenađujući ishod ovog susreta jer Zagrepčani su ovom susretu bili zakinuti za igranje trojice najboljih igrača u toj rujanskoj pobjedi (Prkačin, Reuvers, Gegić) a sol na ranu domaćeg kluba, a dijelom i trenera Vladimira Jovanovića, posuo je gostujući trener Mihailo Pavićević koji je, na kraju presice, imao potrebu kazati ovo:



- Htio bih samo pozdraviti dušebrižnike od prošlog ljeta iz priče o Gnjidiću čiji smo dolazak u Mornar već imali dogovoren. Meni ga je žalosno gledati, a da je kod nas već bi se euroligaši za njega otimali. Taj posao je bio dogovoren, a zašto je propao o tome neću sada. U svakom slučaju, žao mi je da jedan talent tako propada.



Gnjidić je u ovoj utakmici bio najbolji igrač (14 koševa, 4 asista) domaćina čiji trener Jovanović nije bio voljan odgovoriti kolegi s klupe crnogorskog kluba:



- Nemam neki poseban komentar na to - kazao je Jovanović nakon što je u statistici utakmice neuspješno tražio Balšu Živanovića, Gnjidićeva talentiranog crnogorskog vršnjaka kojem Pavićević nije dodijelio niti minute.



No, Jovanović je zato bio voljan prokomentirati učinak zamjenskog kapetana Danka Brankovića, najvišeg igrača na terenu (216 cm) koji je na parketu proveo samo 18 minuta (9 koševa, 6 skokova) jer je zaradio pet prekršaja, neke od njih i nespretne:



- Taj racio mogu imati samo stariji igrači. Danko nema puno igračko iskustva i to je razlog što je tako brzo zaradio pet prekršaja. I nije tu problematičan samo taj završni, kojeg se mogao sačuvati, nego su od tih pet još dva-tri bila bespotrebna. No, sve je to dio odrastanja. Možda će se jednog dana Ciboni vratiti u,pravo to što Branković i Gnjidić sazrijevaju kroz pogreške.



Zbog problema s visokim igračima (Popićev gležanj nije bio spreman), Cibona je određeni dio utakmice igrala s pet vanjskih igrača u kojoj je petorci centra glumio Ivan Novačić (201 cm), 36-godišnji veteran koji je spremno uskočio pripomoći u trenutku kada neke financijske blokade priječe klub da dovede pojačanje.



- Novačić je igrač koji je određeni broj godina proveo u ovom klubu s kojim ima odličan odnos, baš kao i samnom. On zna kakav je bio dogovor kada se prošlo ljeto radila ova momčad i spremno je uskočio da nam pomogne svojim iskustvom. A već je i pomogao odigravš 13 minuta. Dakako, bit ćemo mi prisutni na tržištu ali ne vidim razloga da žurimo.



Na pitanje da li bi mu, u ovakovoj kadrovskoj situaciji dobro došao otišli Antonio Vranković, Jovanović je otpovrnuo:

- Mi smo danas imali koncepcijski problem u obrani, a ne s nedostatkom igrača. O Vrankoviću mogu reći sve najbolje, želim mu puno sreće. Tako je to u sportu, nekad ne neke stvari ne poklope pa je najbolje i za igrača i za klub da to završi te je sve rezultiralo sporazumnim raskidom suradnje.



Cibona je u ovoj utakmici bila u takvom kadrovskom problemu da su priliku dobili i juniori, branič Vujović i centar Kalajžić, koji je pak zabio i svoj prvi abaligaški koš.



Zagrepčanima je ovo šesti regionalni poraz u nizu, a slijedi joj vrlo teško gostovanje kod poletne Mege te, 14. siječnja, hrvatski derbi sa Zadrom.



Kod gostiju iz Bara prednjačili su ponajbolji šuter ABA lige Marko Jeremić (16 koševa) i Vladimir Mihailović (19 koševa) te Aleksandar Lazić (11 koševa, 9 skokova) pa je trener Pavićević zračio optimizmom:



- Započeli smo sezonu sa 0-6, a Cibona sa 3-0 a sada od Cibone imamo pobjedu više. Čim smo ispali iz Europe dobili smo vremena za pripremu ovakvih utakmica pa smo, kada smo bili usredotočeni, igrali šah s njihovom obranom. Sada nas više nije lako dobiti i nećemo se ničeg odreći.