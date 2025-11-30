Naši Portali
ZLATA VRIJEDAN KOMADIĆ PAPIRA

Nezapamćena pomama za ulaznicama za Svjetsko prvenstvo! Cijene? Najveće u povijesti sporta

Autor
Željko Janković
30.11.2025.
u 14:27

Ulaznice će biti puštene u prodaju do 11. prosinca. No, FIFA je počela prodavati VIP lože za finalnu utakmicu po vrtoglavoj cijeni od 230 tisuća eura.

Finale nogometnog SP-a sljedeće godine 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyju moglo bi postati jedan od najskupljih sportskih događaja ikad, prema SeatPicku, a očekuje se da će cijene preprodaje ulaznica porasti do neba kako se početak 23. izdanja međunarodnog turnira brzo približava. Utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu održat će se na stadionima diljem Kanade, Meksika i Sjedinjenih Država. Ulaznice će biti puštene u prodaju do 11. prosinca. No, FIFA je počela prodavati VIP lože za finalnu utakmicu po vrtoglavoj cijeni od 230 tisuća eura. Osim nesmetanog pogleda na teren, ulaznice za lože vama i vašim gostima pružaju povlašteni ulaz, izravan pristup sjedalima, privatnu kupaonicu, šampanjac po dolasku i posebnu uslugu hrane i pića tijekom cijele utakmice.

Za usporedbu, najskuplja VIP loža za nadolazeći Super Bowl za veliku utakmicu ove godine u San Franciscu košta gotovo 23.000 eura, dok najskuplje lože za finalnu utakmicu europske UEFA Lige prvaka koštaju oko 30.000 eura, prema podacima koje je analizirao SeatPick, platforma koja prati i objedinjuje preprodaju ulaznica na tržištu.

Početna cijena ulaznica za finale Svjetskog prvenstva je oko 5 tisuća eura. Čak je i prosječna cijena ulaznice za finale Svjetskog prvenstva - gotovo 11 tisuća eura - i dalje znatno skuplja od prosječne ulaznice za Super Bowl, koja iznosi oko 7.200 eura.
„Cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. već dosežu rekordne visine, što ne čudi s obzirom na izvanrednu globalnu potražnju i ograničenu dostupnost ulaznica“, rekao je izvršni direktor SeatPicka Gilad Zilberman. „S tako jedinstvenim turnirom koji se održava diljem Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a održava se na nekim od najmodernijih stadiona na svijetu, više cijene su gotovo neizbježne.“

Zilberman je rekao da snažna potražnja za preprodajom ulaznica za ove događaje pokazuje koliko ih se iščekuje.

„Iako povišene cijene mogu biti izazovne za neke navijače, one također pokazuju razmjere entuzijazma i globalne privlačnosti koju samo Svjetsko prvenstvo može generirati“, rekao je Zilberman.
Kupnja