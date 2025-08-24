Naši Portali
U KLUPSKIM PROSTORIJAMA

Nezapamćena drskost Bellinghamovog oca: Svađao se s Kovačem jer je izvadio sina iz igre

Foto: LISI NIESNER/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
24.08.2025.
u 19:30

Incident je dodatno uzdrmao atmosferu u Dortmundu, no Kovač je dobio punu podršku kluba

Otvaranje nove sezone Bundeslige donijelo je dramatičan remi između Borussije Dortmund i St. Paulija (3-3), ali najburnije se odvijalo iza kulisa hamburškog stadiona. U središtu neobične situacije našao se Jobe Bellingham, mlađi brat Judea Bellinghama, zvijezde Real Madrida. Jobe je debitirao u dresu Borussije, no trener Niko Kovač odlučio ga je izvaditi iz igre već na poluvremenu. Odluka nije naljutila samog igrača, nego njegovog oca i savjetnika, Marka Bellinghama.

Kako piše Sky Sport, Mark Bellingham bio je iznimno nezadovoljan, i to ne samo ranom izmjenom nego i nastupom cijele momčadi. Nakon susreta, zajedno s obitelji, uputio se prema unutarnjim prostorijama stadiona, gdje ga je osiguranje prepoznalo i pustilo. Tamo je došlo do emotivne i napete rasprave sa sportskim direktorom Sebastianom Kehlom, što nije prošlo nezapaženo.

FOTO Ovo je 10 najskupljih pojačanja u povijesti HNL-a. Znate li tko je najviše plaćen?
Premda se privatni posjeti hodnicima svlačionica ponekad toleriraju, ovaj slučaj izazvao je veliku nelagodu u klubu. Kehl je nakon svega reagirao jasnom porukom: "Svi smo razočarani rezultatom. Ipak, prostor uz svlačionice rezerviran je za igrače, trenere i klupske djelatnike, a ne za obitelj i savjetnike. To se više neće ponoviti."

Incident je dodatno uzdrmao atmosferu u Dortmundu, no Kovač je dobio punu podršku kluba. Ostaje pitanje hoće li ova epizoda utjecati na daljnji status mladog Bellinghama u momčadi. Sezona je u njemačkoj tek započela, a Borussia je za sada upisala pobjedu protiv Essena u nogometnom kupu i remi u jučerašnjem susretu. Do težih utakmica imaju još podosta vremena. Prvi derbi s Bayernom igraju 18. listopada, protiv Leverkusen igraju 29. studenog, a protiv Frankfurta 10. siječnja.

Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru

Niko Kovač Jobe Bellingham Borussia Dortmund strani nogomet

