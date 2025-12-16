Naši Portali
SVE JE BLIŽE

Dominik Livaković odrekao se poprilične svote novca, evo o čemu se radi

VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 08:41

Livaković će na šest mjeseci stići u Dinamo na posudbu, uz opciju otkupa po cijeni od oko tri milijuna eura.

Dominik Livaković dogovorio je povratak u Dinamo i sve upućuje na to da će se hrvatski reprezentativni golman nakon dvije i pol godine ponovno vratiti u Zagreb. Kako bi ponovno obukao dres kluba u kojem je izgradio karijeru, pristao je i na značajno smanjenje plaće.

Učinio je sve kako bi se vratio na Maksimir, uključujući i odricanje od dijela primanja. U Fenerbahčeu je zarađivao oko 1,7 milijuna eura godišnje, no tog se iznosa odrekao kako bi u Dinamu ponovno imao status prvog vratara i zadržao mjesto u reprezentaciji Hrvatske.

Posao je u završnoj fazi, a poznat je i model po kojem bi se transfer realizirao. Livaković će na šest mjeseci stići u Dinamo na posudbu, uz opciju otkupa po cijeni od oko tri milijuna eura. Riječ je o znatno manjem iznosu od onoga koji je Fenerbahče platio za njega u ljeto 2023. godine, kada je Dinamo na transferu zaradio gotovo sedam milijuna eura.

Povratkom u Hrvatsku Livaković će zadržati i status prvog golmana reprezentacije koji mu je bio ugrožen zbog nedostatka minutaže. Odlukom o povratku spriječio je mogućnost gubitka mjesta među vratnicama te će po svemu sudeći braniti za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu iduće godine.

Livaković je igrač Fenera na posudbi u Gironi u kojoj ne igra pa traži rješenje. Dinamo će ovim transferom riješiti problem vratara i dobiti značajno pojačanje u utrci s Hajdukom za naslov prvaka Hrvatske.

Ključne riječi
Dinamo Dominik Livaković

