ZIMSKI MERCATO

Trostruki prvak Europe ponovno kupuje na Maksimiru? Žele hit-igrača plavih

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Christian Ornberg/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
16.12.2025.
u 08:19

Njegove sjajne igre dovele su ga i na radar reprezentacije pa mu je izbornik Zlatko Dalić uputio pretpoziv uoči posljednje dvije kvalifikacijske utakmice

Talijanski insajder Gianluca Di Marzio objavio je noćas kako je milanski Inter vrlo zainteresiran za Dinamovog Morisa Valinčića. 23-godišnji desni bek stigao je u redove plavih ovog ljeta iz Istre 1961 za 1.3 milijuna eura, bolje rečeno vratio se u Dinamo, i odmah se pokazao kao pun pogodak. Odmah je postao standardni prvotimac i jedan od najboljih igrača u momčadi.

Njegove sjajne igre dovele su ga i na radar reprezentacije pa mu je izbornik Zlatko Dalić uputio pretpoziv uoči posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo. Nažalost, njegov uspon zaustavila je ozljeda koju je zaradio na gostovanju kod Vukovara u 11. kolu HNL-a te od tada nije igrao.

Ni ta ozljeda ne odbija Interov interes. Nerazzuri navodno žele Valinčića angažirati već ove zime pa ga ostaviti do ljeta na Maksimiru kao što su to prošle zime učinili s Petrom Sučićem. Još nije poznato koliko je Inter spreman ponuditi za njega.

On bi se na teren trebao vratiti u drugom dijelu sezone, a vidjet ćemo hoće li zaigrati kao igrač Dinama ili igrač Intera na posudbi u Dinamu.
Ključne riječi
Moris Valinčić Dinamo Inter

