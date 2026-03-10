Središće i Zapruđe se 'posvađali' kojem kvartu pripada parking! Zašto? Jer se u jednom kvartu plaća, u drugom ne. Evo kako je završilo

U Središću se parkiranje naplaćuje po tarifama za drugu zonu, no u susjednom Zapruđu parkiranje je besplatno. U Ulici Savezne Republike Njemačke, koja čini granicu između dva novozagrebačka kvarta, iscrtana su parkirališna mjesta, a mada se dio njih nalazi na području Zapruđa, i ondje je uvedena naplata parkiranja.

U mjesnom su odboru to pokušali ispraviti te su jednoglasnim zaključkom zatražili da se ukine naplata parkiranja za sva vozila koja se parkiraju u Ulici SR Njemačke između ta dva kvarta. – Vijeće Mjesnog odbora Zapruđe traži da se ukine naplata na navedenoj lokaciji te da građani koji tu parkiraju ne plaćaju kao što je i u ostatku Zapruđa. Ili da se, na temelju navedenog, uvede blokovsko parkiranje na cijelom području naselja Zapruđe – stoji u zaključku Mjesnog odbora Zapruđe, objavljenom na službenim gradskim stranicama.

Zaključak je mjesni odbor donio u prosincu, a gradska četvrt jednoglasno ga je prihvatila. Središćem se sada širi informacija da je Grad poslao rješenje kojim se naplata uistinu ukida. – Čuo sam da postoji rješenje, ali do mene još nije stiglo – rekao je kratko Bruno Pintar, vijećnik iz Mjesnog odbora Zapruđe. Rješenje nije vidio ni Antonio Pavlečić, član Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb - istok. – Znam o tome, ali ja rješenje još nisam vidio – kazao je kratko.