RUKOMET

Nexe pregazio Partizan na svom terenu, Čupić pobijedio Vorija

Hina
14.10.2025.
u 23:25

Švicarski sastav je pedvodio Islanđanin Thor Rikhardsson s dvet golova, dok je hrvatski rukometaš Patrik Martinović zabio četiri gola. Sjajnu predstavu pružio je i hrvatski vratar Kristian Pilipović sakupivši 16 obrana, a zabio je i jedan gol

Rukometaši Nexea pobjedom su otvorili nastup u EHF Europskoj ligi, dok su Sesvete krenule porazom.

Nexe je u Našicama u susretu skupine H pobijedio Partizan sa 30-22, dok su Sesvete u susretu F skupine u Skoplju izgubile od Vardara 1961 sa 29-34.

Nexe je sjajno otvorio susret, poveo je sa šest razlike (9-3), a na poluvremenu je domaćin imao čak osam golova prednosti (16-8). U drugom dijelu prednost Našićana se kretala između pet i devet razlike i pitanje pobjednika niti jednog trenutka nije bilo ugroženo.

Hrvatski sastav je predvodio Tin Lučin s devet golova, dok je Tin Kuže zabio četiri gola. Odličan je na vratima bio Marcel Jastrzebski sa 14 obrana. Kod Partizana najefikasniji su bili Ivan Mićić s pet i Miha Kotar sa četiri gola.

U drugom susretu iz ove skupine Kadetten Schaffhausen je pobijedio Abanca Ademar Leon sa 30-22. Švicarski sastav je pedvodio Islanđanin Thor Rikhardsson s dvet golova, dok je hrvatski rukometaš Patrik Martinović zabio četiri gola. Sjajnu predstavu pružio je i hrvatski vratar Kristian Pilipović sakupivši 16 obrana, a zabio je i jedan gol. U redovima španjolskog sastava najefikasnij ije bio Javier Minambres Calvo s pet golova.

U 2. kolu Nexe 21. listopada gostuje kod Ademara.

U susretu F skupine Sesvete su izgubile u Skoplju od Vardara 1961 sa 29-34. Bio je to sudar bivših kolega iz hrvatske reprezentacije. Skopski klub vodi Ivan Čupić, a Sesvete Igor Vori.

Domaćin je poveo 3-0 i do kraja susreta nije ispuštao prednost. Izuzev rezultata 21-21 u drugom dijelu. Vardar je u tim renucima napravio seriju 6-1, pobjegao na +5 (27-22) i obranio prednost do kraja. U domaćim redovima najefikasniji su bili Dmitro Horiha sa sedam golova, te Nicolas Bono i Michael Matiaba-Tuzolana sa po šest golova. Sesvete je predvodio Zlatko Raužan s devet golova, dok je Tin Baković dodao pet golova.

U drugom susretu iz ove skupine  IFK Kristianstad je na gostovanju pobijedio Fenix Toulouse sa 30-28.

