Nevjerojatno! Modrić se oglasio o ratu u Ukrajini, a neki ga u komentarima oštro napadaju

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na Twitteru oglasio protiv ruske invazije na Ukrajinu.

"Odrastao sam tijekom rata i to ne želim nikome. Moramo zaustaviti ovu glupost gdje ljudi umiru. Želimo živjeti u miru. Zaustavite rat", poručio je veznjak Real Madrida i zaradio preko 40 tisuća lajkova na tom postu.

Iako je naš kapetan imao najbolju namjeru, Luku su mnogi u komentarima i napali. Pišu mu:

- Gdje si bio kada je u svibnju bio ratu u Palestini?

- U Palestini traje rat i trajat će zauvijek.

- Nije rat samo u Ukrajini, nego i u Palestini.

I grew up during war and I don't wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar