Nevjerojatno! Hrvatska i u ovom sportu ima kandidata za svjetski rekord

Na nedavnom otvorenom prvenstvu Hrvatske u boćanju dvadesetgodišnji Luka Gašpar, član zagrebačkog Zrinjevca, ostvario je svjetski juniorski rekord u brzinskom izbijanju. Pogodio je 49 od 49 boća. Inače, svjetski rekord je 51 od 51 pogođene boće.

– Na jednom natjecanju naš Leo Barić pogodio je 51 od 51 boće, ali mu suci nisu priznali posljednji pogodak. Rekli su da je hitac bio nakon isteka vremena – rekao je Jure Maglić, trener Zrinjevca i hrvatske reprezentacije.

Luka Gašpar došao je u Zrinjevac prošle godine. Do tada je igrao za klub Ploče. Osim što trenira i igra, Luka studira na Fakultetu prometnih znanosti.

– Imamo tri treninga tjedno, no Luka zna u dvoranu doći svaki dan. On je sigurno jedan od naših najvećih talenta u brzinskom izbijanju. Nekako se dogodilo da trenutačno imamo jedan niz zaista dobrih igrača u ovoj atraktivnoj disciplini. Osim Gašpara, tu je sjajni Brnić, ali i Miličević, Kraljić i Veselčić. Baš se poklopila generacija. Zanimljivo je da od svih njih samo Filip Veselčić u pet minuta izbaci maksimalno 52 boće. Kad jednog dana uspije pogoditi svih 52 puta, onda će postati apsolutni svjetski rekorder. Kako ima tek 24 godine, sve je moguće – kaže Jure.

Kako to da je brzinsko izbijanje postalo tako popularno, ne samo u Hrvatskoj?

– Zato što je to jedna od najatraktivnijih disciplina za gledanje. Kako uživo, tako i preko TV ekrana. Daleko od toga da je to najlakša disciplina. Naprotiv, trčanje od pet minuta jako je naporno. Treba istrčati 1300 metara u tom vremenu, a to mogu samo oni najspremniji. Zato se igrači brzinskog izbijanja često uspoređuju s vrhunskim srednjoprugašima – priča Jure Maglić. Luka je kao dječak igrao nogomet i košarku, a boćanje je ozbiljno počeo trenirati s 15 godina.

– Moj otac Mario bio je profesionalni boćar pa sam tako i ja počeo trenirati. Rođen sam u Metkoviću, a živio sam u Pločama gdje sam igrao za tamošnji klub u Trećoj ligi. Istovremeno sam, na dvojnu registraciju, igrao za Umčinu. Potom sam s 18 godina prešao u prvoligaški Metković, da bih prošle godine došao Zrinjevac – kaže Luka.

Koliko trenutačno možete izbaciti boća u brzinskom?

– Pedeset. Više za sada ne ide. No ima vremena. Mislim da bih u skorijoj budućnosti mogao izbaciti 51-52 boće – istaknuo je.

Osim discipline brzinsko izbijanje, igra i u disciplini pojedinačno klasično te štafetno izbijanje.

– U klubu štafetu igram s Veselčićem. Jak smo tandem, ali smo nažalost u prvom kolu izgubili disciplinu od Istre – zaključio je Luka. •