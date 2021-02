'Nevjerojatno da je Đokovićev trener Hrvat, takvo nešto je nečuveno'

Bivši australski tenisač i nekadašnji direktor Australian Opena Paul McNamee (66) stao je u obranu Novaka Đokovića kojeg mnogi kritiziraju jer smatraju da je lažirao ozljedu u meču s Taylorom Fritzom.

- Geopolitika je važna. Kada kažete Balkan, ljudi vas gledaju drugačije. Nevjerojatno je da Srbin ima hrvatskog trenera, to je nečuveno. To dovoljno govori samo za sebe - rekao je McNamee o Đokoviću čiji je trener Goran Ivanišević.

Đokovića su prošle godine kritizirali jer je organizirao Adria Tour, teniske turnire u Hrvatskoj i susjedstvu nakon čega se nekoliko tenisača zarazilo koronavirusom.

- To ga je koštalo. Njegov imidž je pretrpio udarac, priznajem to. Ali to ne znači da njegove namjere nisu bile poštene. Adria Tour je bio planiran da ujedini ljude na Balkanu - rekao je McNamee te dodao:

- Očito je da njegova osobnost ne odgovara Australcima. No, ne mogu prihvatiti da se toliko pljuje čovjeka velikog srca i dobrih namjera.

Podsjećamo, Đoković će se sutra ujutro po našem vremenu boriti za deveti naslov na Australian Openu, a protivnik mu je Rus Danil Medvjedev.