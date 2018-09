Nevjerojatan kiks vratara Liverpoola, redsi ipak do nove pobjede

Liverpool je stigao i do četvrte pobjede na otvaranju nove sezone Premier lige. Kao gosti su slavili protiv Leicester Cityja 2:1 te tako zadržali maksimalan učinak.

Mogli su redsi povesti već u 6. minuti, no umjesto gola vidjeli smo nevjerojatan promašaj Salaha. Ipak, samo pet minuta kasnije gosti vode i to nakon gola Manea. Iako su lisice nakon toga imale dominaciju, Liverpool je u 45. minuti udvostručio vodstvo preko Firmina.

Nadu Leicesteru vratio je Ghezzal u 63. minuti i to nakon velike pogreške Alissona Beckera, vratara koji je ovog ljeta stigao na Anfield za 63 milijuna eura.

