Nenad Bjelica preuzima Poljsku? Glavni je kandidat za mjesto izbornika, već se javio Savezu

Poljski nogomet ponovno je u potrazi za šefom stručnog stožera njihove seniorske reprezentacije. Ostavka izbornika Michała Probierza otvorila je vrata za brojne spekulacije, a na sam vrh liste želja tamošnje javnosti i medija, gotovo preko noći, isplivalo je dobro poznato ime – Nenad Bjelica. Prema informacijama koje je prvi objavio utjecajni poljski portal Meczyki.pl, predstavnik hrvatskog trenera već je samoinicijativno kontaktirao Poljski nogometni savez (PZPN) i službeno istaknuo njegovu kandidaturu. Ovaj potez signalizira jasnu Bjeličinu želju da se vrati u Poljsku, ali ovoga puta na najveću moguću pozornicu, onu reprezentativnu. Njegovo se ime i ranije provlačilo kroz medije, posebice krajem 2022. godine nakon odlaska Czesława Michniewicza, no tada je priliku dobio Portugalac Fernando Santos. Sada se čini da su okolnosti znatno povoljnije za hrvatskog stručnjaka, koji uživa veliko poštovanje u zemlji.

Ono što Bjelicu čini izuzetno atraktivnim kandidatom jest njegovo prethodno iskustvo u poljskom nogometu. Od 2016. do 2018. godine s uspjehom je vodio Lech Poznan gdje je ostavio dubok trag i stekao simpatije navijača i struke. S Lechom je osvojio treće mjesto u Ekstraklasi i izgradio reputaciju trenera čvrste ruke, taktičke potkovanosti i pobjedničkog mentaliteta. Ključna prednost koju posjeduje u odnosu na druge strane kandidate jest tečno poznavanje poljskog jezika, što bi mu uvelike olakšalo komunikaciju s igračima, medijima i cjelokupnom nogometnom javnošću. Predsjednik PZPN-a Cezary Kulesza naglasio je kako novi izbornik "mora poznavati poljsku reprezentaciju", a Bjelica se savršeno uklapa u taj profil, spajajući međunarodno iskustvo s dubinskim razumijevanjem lokalnog mentaliteta.

Bjeličina kandidatura dolazi u trenutku kada Poljski nogometni savez, prema riječima predsjednika Kulesze, traži trenera koji "jamči razvoj momčadi i ostvarivanje ciljeva", ali i nekoga tko može "popraviti imidž reprezentacije i obnoviti povjerenje navijača". Upravo su to bile smjernice i prilikom traženja Michniewiczevog nasljednika, a Bjelica je i tada smatran osobom koja može ispuniti te zahtjeve. Njegova karijera nakon odlaska iz Poljske dodatno mu je ojačala životopis. Vrhunac je doživio na klupi Dinama s kojim je osvojio dvije dvostruke krune, igrao nokaut fazu Europske lige i ostvario povijesnu pobjedu od 4:0 protiv Atalante u Ligi prvaka. To iskustvo vođenja momčadi na najvišoj europskoj razini neprocjenjivo je za svakog izbornika.

Iako je njegova karijera nakon Dinama imala uspona i padova, s angažmanima u Osijeku, turskom Trabzonsporu i njemačkom Union Berlinu, Bjelica je uvijek ostajao relevantno trenersko ime. Kratka i turbulentna epizoda u Berlinu, koja je završila otkazom u svibnju 2024., nije narušila njegov ugled stručnjaka koji zna kako izgraditi momčad i postići rezultat. U rujnu 2024. vratio se na klupu Dinama, no poziv jedne respektabilne europske reprezentacije poput Poljske zasigurno predstavlja izazov koji bi teško mogao odbiti. Poljski mediji ističu da je upravo on taj koji bi mogao donijeti potrebnu disciplinu i autoritet u svlačionicu te vratiti poljski nogomet na staze uspjeha.

Iako Bjelica slovi kao jedan od favorita, nije jedini kandidat u igri. Kao i uvijek kada se otvori izborničko mjesto, u medijima se spominju i domaći stručnjaci. Najčešće se ističu imena poput Jana Urbana, iskusnog trenera s bogatim stažem u Ekstraklasi, te Mareka Papszuna, tvorca modernog uspjeha Rakówa. Ipak, čini se da dio javnosti i saveza naginje stranom rješenju koje bi donijelo novu energiju i drugačiji pogled na nogomet. Bjeličina prednost je što on nije tipičan "stranac"; on je dokazani poznavatelj poljskih prilika, što ga stavlja u jedinstvenu poziciju. Njegova sposobnost da se prilagodi različitim kulturama, što dokazuje i činjenica da uz materinji hrvatski tečno govori poljski, njemački, španjolski, engleski i talijanski, čini ga idealnim kandidatom za vođenje nacionalne selekcije.

Osim taktičkog znanja i iskustva, Bjelica je poznat po karizmi i sposobnosti da motivira igrače te stvori snažan kolektiv. Njegova igračka karijera, tijekom koje je nastupao u jakim ligama poput španjolske La Lige (Albacete, Real Betis) i njemačke Bundeslige (Kaiserslautern), daje mu dodatni autoritet u svlačionici. Kao bivši hrvatski reprezentativac i osvajač nagrade za Nogometaša godine 2000., on razumije pritisak igranja za nacionalnu vrstu. Poljska reprezentacija, predvođena zvijezdama poput Roberta Lewandowskog, treba vođu koji se može nositi s velikim egoima i usmjeriti ih prema zajedničkom cilju. Navijači u Poljskoj pamte ga kao trenera koji je inzistirao na radu, redu i disciplini, a upravo to je ono što mnogi smatraju da je potrebno njihovoj reprezentaciji. Odluka je sada na čelnicima PZPN-a, no jedno je sigurno – Nenad Bjelica je poslao jasnu poruku da je spreman i iznimno motiviran preuzeti kormilo Poljske.