Zna se kad će Martin Baturina napustiti Dinamo, procurili financijski detalji posla

Nakon tjedana spekulacija, pregovora i medijskih nagađanja, stigla je i konačna potvrda posla koji će obilježiti ljetni prijelazni rok u Hrvatskoj. Najpoznatiji i najpouzdaniji stručnjak za nogometne transfere na svijetu, talijanski novinar Fabrizio Romano, objavio je svoj čuveni "Here we go!", čime je definitivno potvrdio da Martin Baturina napušta redove hrvatskog prvaka. Mladi dragulj Dinama i hrvatske reprezentacije seli u Serie A, u redove ambicioznog novog prvoligaša Coma. Romano je otkrio i ključan detalj, a to je da bi Baturina već sutra trebao odraditi liječnički pregled u Italiji, što je posljednji formalni korak prije službenog potpisa ugovora i predstavljanja javnosti. Time se završava jedna era za Baturinu u Maksimiru i otvara novo, uzbudljivo poglavlje u jednoj od najjačih liga svijeta.

Financijski detalji ovog transfera spadaju u sam vrh najvećih izlaznih poslova u povijesti Dinama. Prema Romanovim informacijama, dogovor između dva kluba je postignut na bazi odštete od 18 milijuna eura, što je fiksni iznos koji će odmah sjesti na račun zagrebačkog kluba. Međutim, posao tu ne staje. U ugovor su ugrađeni i razni bonusi koji ovise o Baturininim nastupima i uspjesima kluba, a s kojima se ukupan iznos transfera može popeti na vrtoglavih 25 milijuna eura. Ovakav financijski paket osigurava Dinamu ogromnu financijsku injekciju koja će jamčiti stabilnost i mogućnost daljnjeg ulaganja u momčad, a istovremeno potvrđuje status kluba kao jedne od najboljih razvojnih sredina u Europi, sposobne stvoriti igrače za najveću scenu i pritom ostvariti rekordne prihode.

🚨🔵 Understand Martin Baturina will undergo medical at Como tomorrow!



€17m fixed fee plus €5m add-ons agreed with Dinamo Zabreg as exclusively revealed. pic.twitter.com/Bg7EScOGjg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025

Iako su se za njegove usluge zanimali i klubovi iz najbogatije lige svijeta, engleske Premier lige, Baturina se na kraju odlučio za projekt koji mu je predstavljen na obalama jezera Como. Konkretno, interes su pokazali Newcastle United i Nottingham Forest, klubovi neusporedivo veće platežne moći i globalne prepoznatljivosti. Ipak, presudio je jedan čovjek – Cesc Fabregas. Legendarni španjolski veznjak, svjetski i europski prvak, a danas trener Coma, osobno je preuzeo inicijativu. Fabregas je, prema dostupnim informacijama, uložio značajan trud kako bi uvjerio Baturinu da je upravo Como idealna sredina za njegov daljnji razvoj. Poziv takve igračke i trenerske veličine, koji u Baturini očito vidi igrača sličnog profila, bio je argument kojem ni Premier liga nije mogla konkurirati.

Martin Baturina će s Comom potpisati dugoročni ugovor koji će ga za klub vezati sve do lipnja 2030. godine. Ovako dugačak ugovor jasan je pokazatelj koliko vjere uprava i stručni stožer talijanskog kluba polažu u hrvatskog veznjaka, videći ga kao kamen temeljac svoje momčadi za dugi niz godina. Baturina je opisan kao prototip modernog, tehnički potkovanog veznog igrača, čija vizija igre, kontrola lopte i ofenzivne sklonosti predstavljaju upravo ono što je Comu potrebno za iskorak i stabilizaciju u gornjem domu talijanskog nogometa. Njegov dolazak nije samo pojačanje, već jasna izjava ambicija kluba koji se nakon dugo godina vratio u elitu i nema namjeru tamo samo plesati jedno ljeto. Za Baturinu, ovo je prilika života da svoj neosporni talent potvrdi na najvišoj razini i krene stopama velikana hrvatskog nogometa koji su ostavili dubok trag u Italiji.