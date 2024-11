Nekad smo organizirali Svjetske kupove, bilo je po 5-6 tisuća gledatelja, a danas? 'Činjenica je da publike nema'

Zdravka Poljaković Skurić, nova predsjednica Hrvatskog konjičkog saveza, iza sebe ima uspješnu sportsku karijeru, još uvijek se aktivno bavi jahanjem, natječe i postiže sjajne rezultate, a uz sve to specijalistica je intenzivne neurologije i radi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, pročelnica Zavoda za intenzivno liječenje i cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb te osnivačica Udruge za neurorehabilitaciju djece i odraslih.

Činjenica je da nemamo gledatelje

– Konji i konjički sport moja su dugogodišnja ljubav, tako da je nekako ovaj izbor za predsjednicu HKS-a možda logičan nastavak svih ovih mojih godina u sportu. Lijepo je u svakom slučaju da Savez vodi žena nakon toliko godina. Činjenica je da u ovom sportu u mlađim dobnim skupinama ima daleko više žena, odnosno djevojčica i djevojaka nego dječaka i muškaraca. Konjički sport je isto tako jedan od rijetkih gdje se žene i muškarci ravnopravno natječu. Ne postoji muška i ženska kategorija, već se svi natječu na istoj razini i u istim utakmicama. Stoga je možda i čudno da i prije žena nije bila na čelu HKS-a, ističe Zdravka Poljaković Skurić.

Nekad smo u Hrvatskoj redovno organizirali Svjetske kupove, Hipodrom je znao ugostiti 5-6 tisuća gledatelja. Danas toga više nema.

– Istina je, ali ne bih se sada upuštala u neke dublje analize zašto je to tako. Činjenica je da publike nema, da se premalo promoviramo, činjenica je da trebamo poraditi na sponzorima, a i činjenica je da su konjička natjecanja meni osobno zanimljiva, makar trajala 12 sati. Objektivno, prosječnom gledatelju nešto što traje cijeli dan nije nužno najinteresantnije.

Što biste voljeli napraviti za konjički sport u budućnosti?

– Ove godine imali smo jako puno posla sa sređivanjem dokumentacije. Nadalje, imamo veliki zadatak educirati trenere. Imamo ideje oko organizacije međunarodnih natjecanja u svim disciplinama. Danas imamo aktivno preponsko jahanje, dresurno jahanje, endurance, odnosno daljinsko jahanje i zaprege. Imamo i disciplinu koju smo preveli kao višeboj. Vrlo je zanimljiva jer objedinjuje više disciplina; preponsko, terensko i dresurno jahanje. To moramo ponovno oživjeti i srećom imamo ekipu koja je voljna na tome raditi.

Imate dva svoja konja, gdje ih držite?

– Oba konja su za preponsko jahanje i držim ih u Konjičkom klubu Hiperion. To je klub smješten na rubu maksimirske šume i tu sam zapravo počela s jahanjem, bila sam jedan od osnivača.

Koliki je životni vijek konja?

– Negdje oko 25-30 godina, s time da mogu biti sportski aktivni do negdje osamnaeste, rijetko 20. Najzreliji za sport su između 10. i 15, a s njima se počinje raditi u sportskom smislu kad navrše tri-četiri godine.

Jedna ste od utemeljiteljica i glavnih organizatorica javnozdravstvene akcije Dan crvenih haljina kojom se od 2018. podiže svijest javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena.

Dan crvenih haljina

– Moje uže područje je intenzivna neurologija, a unutar toga je najviše osoba oboljelih od moždanog udara. To je jedna od najčešćih neuroloških bolesti i koja je nažalost na prvom mjestu uzročnika invaliditeta u svijetu i kod nas, a na 2., 3. ili 4., kako koje godine, po uzroku smrtnosti. Zaista nešto što je od velikog značaja i na žalost procjene su da će bez obzira na prevenciju, broj ljudi oboljelih od moždanog udara biti sve veći. Često zanemarujemo svoje zdravlje pa ne idemo redovito na kontrole da “nam nešto ne otkriju”, a ni osviještenost nam nije na nekoj razini. U Hrvatskoj je incidencija moždanog udara 2-3 puta veća nego u zemljama zapadne Europe, što znači da nam prevencija nije na razini. Moramo se brinuti o svojem zdravlju, a Dan crvenih haljina posvećen je ženama koje još više od muškaraca zanemaruju svoje zdravlje i sve simptome. One se puno više brinu o poslu, djeci, obitelji i zanemaruju sebe. Dan crvenih haljina je međunarodni dan i mi smo u sve to krenuli prije sedam godina. Od prvog dana organizacije svečanost je bila nevjerojatno dobro prihvaćena u cijeloj Hrvatskoj i to je bilo nešto što nas je ganulo i inspiriralo da idemo dalje – zaključila je Zdravka Poljaković Skurić.