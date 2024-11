Gattuso 'popljuvao' jednu stvar u HNL-u: To je sramota

U jednom od dva derbija 14. kola HNL-a Osijek i Hajduk su pred 11.532 gledatelja na Opus Areni odigrali 2-2. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Hajduk poveo, Osijek je potom okrenuo rezultat, da bi gosti izjednačili na 2-2. Osijek je ovim rezultatom produžio niz bez ligaškog poraza na pet kola, dok je Hajduk i treće uzastopno kolo bez pobjede.

Utakmicu je prokomentirao trener Hajduka Gennaro Gattuso.

- Mogu reći da je ovo bila dobra utakmica, poveli smo, nismo uspjeli zabiti drugi gol, Osijek je preuzeo inicijativu. Obje momčadi igrali su otvoreno, mogli smo imati bolji izlazak na presing Osijeka, krila su se lako probijala preko naših bokova. Svidjelo mi se što nismo izgubili glavu kada smo gubili, izmjene su pomogle u napretku momčadi, bilo koja momčad koja igra protiv Osijeka neće se naigrati jer oni igraju dobar nogomet. Ova utakmica me se generalno dojmila i zadovoljan sam osvojenim bodom - rekao je Gattuso pa se osvrnuo na svoju momčad.

- Benrahou? Kada igraju Rakitić i Krovinović nedostaje im malo mišića, onda tu ulazi Benrahou jer bolje pokriva teren od ostalih igrača. Jako mi se dopao na treninzima, Benrahou ulazi i uvijek napravili razliku, vidim ga na poziciji desetke. Osijek? Ostavio pozitivan dojam, posebno zbog mladih igrača, što me raduje. Sve pohvale u sportskom i igračkom segmentu, sportski direktor i trener rade dobar posao. Veseli me vidjeti ove lijepe terene i infrastrukturu, postali su teška momčad jer su utrenirani i spremni. Sve pohvale na mlade igrače koji igraju ovdje. Govorit ću uvijek općenito o igračima, ali čim vidim klub u kojem igra mnogo mladih, automatski mi se taj klub sviđa. Mnogo ovih igrača imaju karakteristike da postanu pravi nogometaš. Dolazim iz Italije koja je nogometna nacija, ali nemamo mnogo igrača koji dobivaju priliku kao mladi, zato jako simpatiziram Osijek. Te zasluge idu i treneru Coppitelliju jer je komplicirano raditi s njima, par puta smo se susreli kao treneri i nešto sam naučio od njega. Prvenstveno, kako razumjeti mlade igrače i razumjeti kada griješe - nahvalio je Rino Osječane i trenera.

O primljenim golovima je rekao:



- Dva gola iz prekida? Pripremao sam momčad na duge lopte, ali na neke nisu dobro odreagirali. Pukštas i Lučić bili su nespretni, ali mogli smo primiti i dva gola kada nas je golman spasio. Loše smo čitali dugačke lopte i to moramo popraviti.

O uvjetima u ligi:



- Što nedostaje HNL-u za iskorak u Europi i kakva je liga? Ovo je očajno teška liga, u isto vrijeme očajna i teška. Momčadi su jako agresivne i napadaju dubinu. Ovo što krasi ovu naciju je iznimni talent, to je doslovno neshvatljivo za naciju od 3.8 milijuna. Ali, sramotna je infastruktura ove lige i stvarno to moram reći. Velika četvorka ima normalne uvjete, ostali klubovi imaju sramotne terene i talenti ne mogu pokazati svoju kvalitetu, apeliram da se popravi struktura u cijeloj ligi i na HNS. Često mlade gubimo na ulici, jako ste talentirani, taktički možete rasti, ali neshvatljvo je da se na Poljudu na jednom terenu trenira do 22.30 navečer.

Trener Osijeka Federico Coppitelli je dodao:

- U globalu nismo zadovoljnim ovom utakmicom, primili smo dva relativno dva jeftina pogotka, tako ostaje određeni žal što smo ispustili pobjedu. Mislim da je naša prezentacija bila zrela, jako malo smo dali ekipi koja je prva u HNL-u. Ne možemo reći da smo potpuno zaslužili dobiti, ali kada imate kontrolu nad rezultatom od 2:1, ne možete biti zadovoljni. Ostaje ta činjenica da se mi još moramo jako puno truditi da postignemo pogodak, ali mogući reći da smo odigrali dobru utakmicu. Smatram da nismo podignuli nivo igre, ali nismo niti pali. Jugović je sam tražio zamjenu jer više nije mogao, promjena Matković - Hernani? Tražili smo igrača njegove karakteristike, možda da je pao u šesnaestercu, možda bi sudac svirao penal ili dao isključenje, ali sve je uglavnom ostalo isto. Što se tiče Matkovića, mogao bi igrati bolje. Ono što ću na idućem treningu reći, u situacijama kada možemo pobjediti, to i moramo napraviti. Kod primljenih golova moramo biti pažljiviji i to nam predstavlja velike prepreke.