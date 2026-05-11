GREŠKA U REHABILITACIJI?

Momčad bez slovenske zvijezde na rubu ispadanja, a poznati liječnik tvrdi: 'Dončić se već trebao vratiti'

11.05.2026.
u 15:44

"Mislim da su te terapije jako slabe, kao da liječe bebu. Na ljestvici od 1 do 10, oni su došli do ocjene 3"

Luka Dončić van stroja je još od trećeg travnja i utakmice regularnog dijela sezone protiv Oklahoma City Thundera. Slovenska zvijezda tada je pretrpjela istegnuće mišića zadnje lože drugog stupnja te se pretpostavljalo kako neće moći igrati između četiri i šest tjedana. U skladu s tim predviđanjima, Dončić još uvijek ne igra, no to se nije previše osjetilo u prvoj rundi doigravanja.

Predvođeni LeBronom Jamesom, u prvoj rundi izbacili su Houston Rocketse u šest utakmica, dok u polufinalu konferencije igraju protiv branitelja naslova Thundera. OKC se dosad pokazao kao puno prejak protivnik za oslabljene Lakerse te trenutačno vode s 3:0 u seriji na četiri pobjede. Treba reći kako i Thunder igra bez svog nominalno drugog najboljeg igrača Jalena Williamsa.

Ipak, ako je za vjerovati riječima poznatog sportskog liječnika Jesseja Morsea, liječnički tim Lakersima napravio je veliku pogrešku u Dončićevoj rehabilitaciji. Kako on tvrdi, Slovenac je već trebao biti na parketu:

- Luka je već odavno trebao biti na terenu. Mislim da su te terapije jako slabe, kao da liječe bebu. Na ljestvici od 1 do 10, oni su došli do ocjene 3. To je malo, premalo - rekao je.

Lakersi bi bez njega već noćas mogli ispisati iz doigravanja. U noći s ponedjeljka na utorak, od 4:30 ujutro, igraju četvrtu utakmicu protiv Thundera u kojoj će pokušati izbjeći 'metlu' i produljiti seriju na pet utakmica.
liječnik Rehabilitacija LA Lakers Luka Dončić

