ATP Rim

Marin Čilić poražen u drugom kolu, izbacio ga sretni gubitnik kvalifikacija

Landalucea smatraju jednim od talentiranijih mladih igrača na ATP Touru. Najbolji rezultat karijere ostvario je ove godine u Miamiju, gdje je stigao do četvrtfinala Masters turnira i skrenuo pozornost teniske javnosti odličnim nastupima.

Hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu 2. kola ATP Masters 1000 turnira u Rimu od Španjolca Martina Landalucea sa 4-6, 4-6.

Nakon što je u prvom kolu pobijedio Amerikanca Marcosa Girona, Čilić je trebao igrati protiv Monegažanina Valentina Vacherota koji je bio slobodan u prvom kolu.

Međutim, 16. tenisač svijeta je odustao od nastupa, a na njegovo je mjesto u ždrijebu uvršten sretni gubitnik iz kvalifikacija, Španjolac Martin Landaluce, trenutačno 94. tenisač svijeta.

Landalucea smatraju jednim od talentiranijih mladih igrača na ATP Touru. Najbolji rezultat karijere ostvario je ove godine u Miamiju, gdje je stigao do četvrtfinala Masters turnira i skrenuo pozornost teniske javnosti odličnim nastupima.

Mladi Španjolac je stigao do pobjede nakon dva sata i osam minute igre slavivši sa 6-4, 6-4. Ključni trenutak prvog seta bio je deveti gemu u kojem je Landaluce napravio break za 5-4, a potom osvojio svoj servis i set. U drugom setu je također, odlučio jedan break, ovoga puta u petoj igri.

Čilić, trenutačno 47. tenisač svijeta i 20-godišnji Španjolac su do sada igrali jednom. Prošle godine u polufinalu challengera u Nottinghamu Čilić je nakon gotovo tri sata igre slavio sa 6-7 (6), 6-4, 7-6 (7).

U idućem kolu Landalucea očekuje pobjednik susreta između Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja i Talijana Mattije Belluccija.
