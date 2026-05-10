RANGERI OTPALI

Sjajne vijesti za Dinamo stigle iz Škotske, plavi su sada još bliže Ligi prvaka

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
10.05.2026.
u 17:15

Ovim rezultatom Rangersi su i službeno ispali iz utrke za naslov prvaka, što ide u korist Dinamu. Ako zagrebački klub izbori play-off Lige prvaka, zadržat će status nositelja. Dinamu nije odgovaralo da naslove osvoje Olympiakos, PAOK, Rangersi ili Ferencvaroš jer bi u tom slučaju mogao ostati bez mjesta među nositeljima.

Pobjedom 3-1 u zadnjem ovosezonskom "Old Firmu" nogometaši Celtica približili su se vodećem Heartsu na samo bod zaostatka na vrhu ljestvice škotskog prvenstva dva kola prije kraja.

Gostujući Rangers poveo je na Celtic Parku golom Moorea (9), da bi do poluvremena Celtic poravnao preko Yanga (23). U nastavku je važnu pobjedu domaćima s dva pogotka osigurao Maeda (53, 57). Drugi Celtic sada ima 76 bodova, jedan manje od vodećeg Heartsa koji je u subotu igrao 1-1 na gostovanju kod Motherwella, dok je Rangers treći sa 69 bodova.

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola, u srijedu će Hearts ugostiti Falkirk, dok Celtic gostuje kod Motherwella, dok bi se odlučujućim mogao pokazati međusobni dvoboj Celtica i Heartsa u Glasgowu u subotu.

Dinamo će svog prvog suparnika doznati na ždrijebu 17. lipnja. Vrlo vjerojatno neće dobiti konkretnog protivnika, nego pobjednika jednog od parova prvog pretkola, koje se igra 7. i 8. te 14. i 15. srpnja. Dinamo će novu sezonu otvoriti 21. ili 22. srpnja prvom utakmicom drugog pretkola Lige prvaka. Uzvrati su na rasporedu tjedan dana kasnije, nakon čega počinje i nova sezona domaćeg prvenstva.
