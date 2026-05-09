U Rimu se dogodilo nešto najbolje za Hrvatsku, naš mladić autor je velike senzacije...

U Rimu se dogodila velika teniska senzacija s hrvatskim potpisom. Na zemlji turnira Internazionali BNL d'Italia, dvadesetogodišnji Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu karijere, svladavši u drugom kolu Novaka Đokovića, igrača kojeg je pratio još od djetinjstva i kojeg je često isticao kao svog idola. Prižmić je pritom pokazao veliku mentalnu čvrstoću. Ostao je miran pred bučnom publikom koja je uglavnom bila na strani 24-erostrukog Grand Slam pobjednika, strpljivo je gradio poene i koristio prilike koje su mu se otvarale. Đoković je u pojedinim trenucima između poena djelovao iscrpljeno, oslanjao se na reket i hvatao dah, a Prižmić je ostao dovoljno pribran da meč privede kraju i zaključi ga as-servisom. U nedjelju će igrati za plasman u osminu finala Masters 1000 turnira u Rimu, a suparnik će mu biti Francuz Ugo Humbert.

Ovaj trijumf nije bio slučajan bljesak, već potvrda nevjerojatne forme i strelovitog uspona koji Prižmić proživljava posljednjih tjedana. Samo mjesec dana ranije, na Masters turniru u Madridu, najavio je velike stvari. Tamo je, nakon što je prošao kvalifikacije, u drugom kolu svladao tada šestog igrača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona, u maratonskom meču koji je trajao tri sata. Bila je to njegova prva pobjeda nad top 10 igračem, a sada je stigla i druga. Te dvije pobjede zacementirale su njegov proboj u sam vrh, osiguravši mu ulazak među 80 najboljih tenisača svijeta i novi renking karijere. U sezonu je ušao izvan prvih 120, no serijom fantastičnih rezultata pokazao je da pripada eliti.

Prije nego što je počeo rušiti teniske velikane, Prižmić je brusio svoj talent na manjim pozornicama, dokazujući se trnovitim putem Challengera i ITF turnira. Njegov potencijal bio je očit još u juniorskim danima, a kulminirao je osvajanjem juniorskog Roland Garrosa 2023. godine, čime je najavio dolazak na veliku scenu. Prijelaz u profesionalne vode bio je postupan. Svoj prvi ATP meč odigrao je s pozivnicom u Umagu 2022., a prvu pobjedu zabilježio je godinu kasnije na istom turniru. Ključni korak bio je osvajanje prvog Challengera u karijeri u Banjoj Luci u kolovozu 2023., što ga je prvi put uvelo među 200 najboljih. Nakon teške 2024. obilježene ozljedom, 2025. godina donijela je impresivan povratak. Osvojio je dva Challenger naslova zaredom, na domaćem terenu u Zagrebu te u Bratislavi, čime je postao tek drugi Hrvat, uz Marija Ančića, koji je osvojio tri Challengera kao tinejdžer. Ti uspjesi bili su temelj na kojem je izgradio samopouzdanje za iskorak koji je uslijedio u 2026. godini.