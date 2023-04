Negativan niz: Borna Čorić upisao je novi poraz

Borna Ćorić (ATP - 21.) nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP 250 turnira u Banja Luci, gdje ga je u dvoboju 2. kola svladao Srbin Laslo Đere (ATP - 78.) nakon tri sata i 15 minuta igre.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj i treća pobjeda Đerea, koji je bolji od Ćorića bio i 2018. u Gstaadu te 2022. na Masters 1000 turniru u Rimu, dok je hrvatski tenisač slavio prošle godine u Hamburgu. Sva četiri meča odigrali su na zemljanoj podlozi.

U izjednačenom dvoboju prvi je do prednosti stigao Đere koji u šestom gemu nije uspio realizirati tri prilike za "break", da bi slomio Ćorićev servis u osmom gemu. No, hrvatski tenisač je uzvratio oduzetim servisom i smanjio na 4-5, da bi u sljedećem gemu kad je bio na početnom udarcu ostao bez poena, a time i izgubio prvu dionicu meča.

Ćorić je bolje zaigrao u drugom setu. Manje je griješio, a to mu je donijelo "break" za 2-1 koji je u sljedećem gemu i potvrdio. Kad je Borna slomio servis srpskog tenisača i u sedmom gemu te poveo sa 5-2, činilo se da će odluka o pobjedniku pasti u trećem setu.

To se u konačnici i dogodilo, ali na puno duži i neizvjesniji način nego što je trebalo biti. Naime, Ćorić je u sljedeća tri gema ostao bez set-lopte, dvaput je izgubio servis i dopustio Đereu da dođe na gem od pobjede.

Ipak, ono što nije uspio napraviti s dva "breaka" prednosti, Ćorić je ostvario u odlučujućem, 13. gemu. Hrvatski tenisač je osvojio prvih pet poena u "tie-breaku", a od takvog se zaostatka 27-godišnji Srbin nije uspio oporaviti pa je nakon dva sata i 10 minuta igre Ćorić izjednačio na 1-1 u setovima.

Za konačan rezultat odlučujućim se pokazao "break" do kojeg je Đere stigao u prvom gemu trećeg seta. Ćorić nije dobio priliku za povratak u meč sve do desetog gema, kad je srpski tenisač servirao za pobjedu. Tada je treći nositelj "Srpska Opena" došao do prilike za "break", ali je u dugačkoj izmjeni kod 30-40 napravio neiznuđenu pogrešku. Đere je dva poena poslije iskoristio svoju prvu meč-loptu.

Ćoriću je ovo četvrti turnir zaredom na kojem nije uspio ostvariti barem jednu pobjedu. Posljednji put je slavio još početkom ožujka u Dubaiju, gdje je preko Britanca Daniela Evansa i Australca Thanasija Kokkinakisa došao do četvrtfinala u kojem ga je svladao kasniji pobjednik Rus Danjil Medvjedev.

Nakon toga je uslijedio crni niz poraza od Slovaka Alexa Molčana (Indian Wells), Amerikanca Christophera Eubanksa (Miami) i Čileanca Nicolasa Jarryja (Monte Carlo), koji je nastavljen i u Banja Luci.

Ćorić će prekid negativnog niza tražiti u sljedećem tjednu, kad će nastupiti na turniru Masters 1000 serije u Madridu.