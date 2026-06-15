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'DOBRO DA PRIČAJU O NAMA'

Legendarni vatreni odabrao favorite SP-, evo što je rekao o Hrvatskoj: 'Ne gledaju nas, ali smo favoriti iz sjene'

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 19:41

Dobro je kada ljudi pričaju o nama, da smo drugačija momčad i da je stigla nova generacija, ali nadam se da i opet možemo napraviti dobar rezultat. Bit ću veliki navijač Hrvatske

Egipatska nogometna reprezentacija večeras od 21 sat utakmicom protiv Belgije igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Zanimljivo je kako se katarski portal Winwin za najavu Mundijala obratio bivšem hrvatskom reprezentativcu Dejanu Lovrenu. On je dugo dijelio svlačionicu s najvećom egipatskom zvijezdom Mohamedom Salahom.

Bivši hrvatski reprezentativac i osvajač srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. i bronce iz Katara četiri godine kasnije komentirao je hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Luku Modrića i brojne druge teme.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije

- Nikad nas ne gledaju kao jedne od favorita, ali zato uvijek igramo ulogu favorita iz sjene. Dobro je kada ljudi pričaju o nama, da smo drugačija momčad i da je stigla nova generacija, ali nadam se da i opet možemo napraviti dobar rezultat. Bit ću veliki navijač Hrvatske, još uvijek u toj reprezentaciji imam nekoliko prijatelja i želim im sve najbolje - rekao je o hrvatskoj reprezentaciji pa se dotaknuo i Luke Modrića:

- Nadam se da će Luka igrati još 20 godina, ali i on je svjestan da vrijeme prolazi. Ono što znam jest da će i on i njegovi suigrači dati sve od sebe na terenu. Čak i ako ne igramo dobro, uvijek dajemo sve od sebe i to je ono najvažnije. Moramo znati da smo nacija od 3.8 milijuna stanovnika i da smo se plasirali na četiri svjetska prvenstva zaredom, dok se Italija nije plasirala na posljednja tri! A ovdje pričamo o Italiji, to vam dovoljno govori o nama kao nogometnoj zemlji.

Potom se dotaknuo i prvih favorita Svjetskog prvenstva: "Engleska izgleda jako dobro. Naravno, Francusku i Španjolsku treba uvijek uzeti u obzir, a Brazil se nikada ne smije otpisati. Oni uvijek imaju šanse, kao i Portugal. Ali, pričekajmo pa ćemo vidjeti" - rekao je.

Kao najbolje afričke reprezentacije istaknuo je Egipat i Maroko, a na pitanje može li Egipat daleko na ovom prvenstvu s igračima poput Salaha i Marmousha kratko je rekao: "Da, zašto ne? Vjerujem da su sposobni za to."


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favoriti SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Dejan Lovren

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