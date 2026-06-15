Zagrijavanje pred susret s Englezima: Evo tko je zadužen za atmsoferu u Zagrebu

Hrvatska pjesma, tambura, slavonska emocija i navijački ponos ovoga će ljeta odjekivati u Zagrebu, Torontu i Philadelphiji. Slavonia band, sastav sa službenim sjedištem u Đakovu, nastupit će 17. lipnja 2026. godine u fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, u organizaciji CFE Mi Hrvati, uoči utakmice Hrvatska – Engleska.



CFE Mi Hrvati, odnosno Hrvatsko navijačko veleposlanstvo, poznato je po organizaciji navijačkih okupljanja, fan zona i aktivnosti koje povezuju hrvatske navijače u zemlji i inozemstvu. Njihove fan zone na glavnim hrvatskim trgovima već su postale prepoznatljivo mjesto zajedništva, pjesme i podrške Vatrenima.

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Nastup u Zagrebu za Slavonia band bit će posebna uvertira u veliko glazbeno i navijačko putovanje preko Atlantika. Nakon zagrebačkog nastupa bend odlazi u Sjevernu Ameriku, gdje će tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nastupiti pred hrvatskim navijačima u Torontu i Philadelphiji.

Prvi nastup održat će se 23. lipnja u Torontu, u sklopu navijačkog programa uoči utakmice Panama – Hrvatska, na lokaciji Toronto Event Centre, 15 Saskatchewan Road, Exhibition Place, Toronto. Nekoliko dana kasnije, 27. lipnja, Slavonia band nastupit će i u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatska – Gana.

Od Zagreba do Toronta i Philadelphije, Slavonia band ovim nastupima nosi dio Hrvatske sa sobom — pjesmom, tamburom, emocijom i ponosom. Neka se hrvatska pjesma čuje daleko, diljem svijeta!

Foto: Slavonia Band

Osim toga, na Trgu bana Jelačića održat će se i modna revija pod nazivom 'Žene navijaju':

"Modna revija “Žene navijaju” održat će se 17. lipnja 2026. godine u Fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, neposredno prije utakmice Engleska – Hrvatska.

U samom srcu Zagreba premijerno ćemo predstaviti limitiranu premium kolekciju “Žene navijaju”, nastalu kao spoj hrvatskog dizajna, hrvatske proizvodnje, ženskog poduzetništva i navijačkog duha.

Foto: Instagram

To je priča o ženama koje navijaju za Hrvatsku, ali i jedna za drugu.

Jer svaka od nas svakoga dana igra svoju utakmicu. Nekad na poslu, nekad kod kuće, nekad u poduzetništvu, nekad u majčinstvu. Nekad pobjeđujemo, nekad učimo, ali nikada ne odustajemo.

Željeli smo stvoriti nešto drugačije. Ne još jednu navijačku majicu, već kolekciju koja spaja hrvatski identitet, moderan dizajn i ženstvenost.

❤️ Hrvatski dizajn.

🤍 Hrvatska proizvodnja.

💙 Žensko poduzetništvo.

Navijamo za hrvatsku reprezentaciju.

Navijamo jedna za drugu.

Kad žene navijaju, čuje se dalje od stadiona.

Za Hrvatsku. Za žene. Za zajedništvo.

❤️🤍💙 Žene navijaju 💙🤍❤️" - poručila je Sara Jurič iz agencije Abilita media.