Nećete vjerovati kako bi ljestvica Premiershipa izgledala bez Haalandovih pogodaka!

Kako bi Premier liga izgledala bez superzvijezde Manchester Cityja Erlinga Haalanda? To je pitanje o kojem razmišljaju na Otoku otkad je norveški reprezentativac stigao u Manchester. Jedan od najpopularnijih igrača u povijesti Premier lige, odmah se pokazao iznimno produktivnim u Engleskoj, a s 52 pogotka u svim natjecanjima u svojoj je debitantskoj sezoni doveo Manchester City do trećeg naslova. Iako je to i dalje njegov najbolji rezultat u karijeri, na putu je da ga nadmaši u sezoni 2025./26., jer je ponovno pronašao svoju najučinkovitiju golgetersku formu.

Ali je li City previše ovisan o svom velikom broju 9? On je postigao veliku većinu njihovih pogodaka ove sezone, uz malo drugih koji su doprinijeli. Maxime Esteve, stoper Burnleyja, ostaje njihov drugi najbolji strijelac u Premier ligi ove sezone s dva autogola Nijedan drugi igrač u Cityjevoj momčadi nije zabio više od jednog pogotka; sam Haaland ima 13 pogodaka, samostalno je nadmašio devet od 20 momčadi u ligi.

Dva od njihova tri ligaška poraza ove sezone bila su 0:1 (od Tottenhama i Aston Ville) - što šalje poruku da ako možete zaustaviti Haalanda, možete zaustaviti i City.

- Haaland je mogao zabiti četiri ili pet pogodaka na kraju. On je naš ključni čovjek. Istovremeno, ne možemo raditi dobre stvari samo s Erlingom. Naši krilni igrači, ofenzivni vezni igrači i ostali igrači moraju napraviti korak naprijed - rekao je Pep Guardiola nakon što je Norvežanin postigao oba njihova pogotka u prošlomjesečnoj pobjedi od 2-0 nad Evertonom. Guardiola se nije ustručavao imenovati one koji su promašili prilike, koji bi trebali više doprinijeti kako bi se olakšao teret na Haalandovim ramenima.

- Prilike koje stvaramo su tako jasne. Moramo zabijati pogotke. Savinho je imao dvije prilike, Jeremy je imao dvije, Tijjani je imao još jednu, i moraju zabijati na toj razini. Oni to znaju. Dugo o tome pričamo - dodao je menadžer Cityja.

Oslanjanje na središnjeg napadača u ovoj mjeri daleko je od Guardioline momčadi Cityja iz sezone 2021./22. – nakon Agüerovog odlaska, ali prije Haalandovog dolaska – koja je veći dio sezone igrala bez klasičnog napadača i osvojila naslov sa stilom, postigavši ​​99 pogodaka. Osam različitih igrača postiglo je sedam ili više golova u Premier ligi te godine, a Kevin De Bruyne bio je njihov najbolji strijelac sa samo 15.

Naravno, ovu ljestvicu treba uzeti s rezervom i ne treba je uzimati zdravo za gotovo. Ako izuzmemo Haalanda, City možda igra drugačijim stilom koji više izvlači iz njihovih krilnih i veznih igrača. Ali zanimljivo je vidjeti koliko su točno Haalandovi pogoci utjecali na Cityjev učinak ove sezone.

Arsenal je trenutačno vodeća momčad u Engleskoj s 25 osvojenih bodova nakon deset odigranih utakmica, Manchester City je na drugom mjestu s 19 bodova, slijede Liverpool i Bornemouth sa po 18...

No, evo kako ljestvica izgleda u cjelini izuzmemo li Haalandove pogotke i njegov utjecaj na svaki od Cityjevih rezultata:

1. Arsenal — 27 bodova, +16 pogodaka

2. Bournemouth — 19 bodova, +5 pogodaka

3. Liverpool — 18 bodova, +4 pogotka

4. Tottenham — 17 bodova, +9 pogodaka

5. Chelsea — 17 bodova, +7 pogodaka

6. Sunderland — 17 bodova, +4 pogotka

7. Manchester United — 17 bodova, +3 pogotka

8. Crystal Palace — 16 bodova, +5 pogodaka

9. Brighton — 15 bodova, +3 pogotka

10. Aston Villa — 15 bodova, -1 pogodak

11. Brentford — 14 bodova, -1 pogodak

12. Newcastle — 12 bodova, -1 pogodak

13. Everton — 12 bodova, -1 pogodak

14. Manchester City — 12 bodova, -1 pogodak

(↓13)

15. Fulham — 11 bodova, -2 pogotka

16. Leeds United — 11 bodova, -8 pogodaka

17. Burnley — 10 bodova, -9 pogodaka

18. West Ham — 7 bodova, -11 pogodaka

19. Nottingham Forest — 6 bodova, -12 pogodaka

20. Wolves — 2 boda, -13 pogodaka