'Ne pričajte gluposti o Miočiću, pa koga se on to plaši''

Alistair Overeem (40) je na fantastičan način stigao do pobjede protiv Amerikanca Walta Harrisa (36) na UFC-ovoj priredbi u Jacksonvilleu.

Domaći borac je dominirao i kada su svi očekivali nokaut Nizozemac se čudesno vratio.

'High-kickom' je uzdrmao Harrisa, a onda ga krošeom srušio na pod i završio borbu. Overeem je tako stigao do 46. pobjede i treće u četiri zadnje borbe.

Nizozemski MMA borac je nakon trijumfa poručio da želi UFC-ov naslov. Prije četiri godine stigao je na korak do trona, ali ga je na tom putu zaustavio američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić.

A da bi uopće stigao do borbe za naslov Overeem mora odraditi još neki meč. No svakako će trebati pričekati ishod borbe Stipe Miočića i Daniela Cormiera.

Njihov treći međusobni okršaj pokazat će tko je bolji, sada su na omjeru 1-1. Naravno svoju priliku čeka i Francis Ngannou.

Teškaškog UFC-ova prvaka Stipu Miočića posljednjih mjeseci mnogi kritiziraju jer se nije borio od kolovoza prošle godine. Overeem brani prvaka.

- Stipe sam donosi svoje odluke i ne možete okolo pričati da se plaši. Mislim da je to glupost. On je čvrst tip i to je više puta dokazao - rekao je Alistair Overeem.

No Stipe je nedavno na društvenim mrežama objavio kako će se uskoro boriti protiv Cormiera te ga umiroviti obranom titule.

- Borit ću se protiv Cormiera, on samo voli galamiti. Moj tim radi na osiguravanju lokacije za trening i datuma borbe. Da nisam ozlijedio mrežnicu, već bih se borio i umirovio Cormiera - istaknuo je Stipe Miočić (37).

Miočić je UFC-ov rekorder teške kategorije po broju obrana naslova, u karijeri je imao 22 borbe, a izgubio je tri.