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KRENULI POBJEDOM

Protivnik Hrvatske na SP-u: Možete računati da ćemo ovdje nešto napraviti

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
18.06.2026.
u 10:30

"Panama je igrala vrlo pametno i brzo. Morali smo patiti i ostati koncentrarani. Nastavili smo i pronašli pravi način da pobijedimo. Rastemo kao momčad i igrači razumiju igru. Kad je protivnik bolji, borimo se za život. S nogometom koji igramo, možete računati da će Gana nešto učiniti", rekao je Queiroz.

Portugalski stručnjak Carlos Queiroz, kojemu je Gana treća reprezentacija koju vodi na svjetskim prvenstvima, ustvrdio je nakon pobjede njegove momčadi nad Panamom (1-0) u Torontu, da se "može računati da će Gana nešto učiniti". 

"Umoran sam! Bilo je tako teško i intenzivno. Pobjede na ovom Svjetskom prvenstvu su jako skupe, ali moji igrači su pokazali da su spremni platiti visoku cijenu za pobjede", izjavio je izbornik Gane koji je bio prisiljen u poluvremenu zamijeniti odličnog vratara Atija Zigija zbog ozljede, za kojeg je rekao kako nije uvjeren da će se oporaviti do utakmice s Engleskom.

Gana je prvom poluvremenu bila inferiorna u odnosu na Panamu.

"Panama je igrala vrlo pametno i brzo. Morali smo patiti i ostati koncentrarani. Nastavili smo i pronašli pravi način da pobijedimo. Rastemo kao momčad i igrači razumiju igru. Kad je protivnik bolji, borimo se za život. S nogometom koji igramo, možete računati da će Gana nešto učiniti", zaključio je Queiroz.

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
Gana reprezentacija

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