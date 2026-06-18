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JAKO GA CIJENI

Poznati Srbin o izborniku Daliću: Ne mogu vjerovati da ovo napravi netko s Balkana, sve je rekao

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Stjepan Meleš
18.06.2026.
u 10:31

Gostujući u studiju RTS-a, Bogdanović je prokomentirao početni sastav vatrenih. U njemu se nije našao senator Mateo Kovačić, dok je od prve minute u napadu krenuo Petar Musa, a upravo su te odluke posebno privukle pažnju srpskog analitičara

Bivši nogometaš i popularni srpski analitičar, Rade Bogdanović, ne skriva koliko cijeni Zlatka Dalića, našeg najuspješnijeg izbornika svih vremena.  Hrvatskog izbornika pohvalio je u više navrata, a isto je učinio uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu.

Gostujući u studiju RTS-a, Bogdanović je prokomentirao početni sastav vatrenih. U njemu se nije našao senator Mateo Kovačić, dok je od prve minute u napadu krenuo Petar Musa, a upravo su te odluke posebno privukle pažnju srpskog analitičara. Bogdanović smatra da je Dalić pokazao autoritet i ideju.

- To nam govori da je izbornik sjeo i dobro razmislio te da moraju igrati samo spremni igrači. On ne robuje imenima. Nevjerojatno mi je da netko s Balkana ne robuje imenima i autoritetima, on kao da nije s Balkana. Postavlja se kao autoritet i zato je stavio Kovačića na klupu - izjavio je Bogdanović.

- Zna što hoće, a to se vidi po odluci da stavi Musu u igru. Nema veze što on igra u Americi, baš u Dallasu. Sigurno je vidio nešto u svom konceptu igre, pogotovo jer znamo da je i Ante Budimir imao odličnu sezonu - rekao je o Dalićevoj odluci da Musu stavi ispred Budimira. 

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

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