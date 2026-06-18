Hrvatima nije lako, u SAD-u postoje raskrižja s četiri znaka 'stop'! Mnogi se susreću s pravom nedoumicom

Stotine tisuća navijača koji su ovih dana stigli u Sjedinjene Američke Države zbog Svjetskog prvenstva svakodnevno se upoznaju sa sasvim drukčijom prometnom kulturom. Europljanima već nakon nekoliko minuta provedenih na američkim cestama postaje jasno koliko se prometna pravila razlikuju od onih na koja su navikli u većem dijelu starog kontinenta.

Amerika je zemlja automobila. Gradovi su građeni tako da se većina stanovnika kreće osobnim vozilom, pa su prometnice široke, raskrižja velika, a udaljenosti između pojedinih dijelova grada često znatno veće nego u gradovima iz kojih dolaze europski posjetitelji. Tijekom Svjetskog prvenstva to posebno dolazi do izražaja jer navijači svakodnevno putuju između stadiona, hotela, trening-kampova i fan zona.

Mnogi unajmili automobile

Jedno od pravila koje mnogima odmah privuče pozornost odnosi se na skretanje udesno na crveno svjetlo. Nakon potpunog zaustavljanja vozač smije nastaviti vožnju ako procijeni da je put slobodan i ako prometnim znakom nije određena zabrana. Posjetiteljima koji prvi put voze u SAD-u upravo ta situacija često izaziva najviše nedoumica jer instinktivno čekaju zeleno svjetlo, dok vozila iza njih već očekuju nastavak vožnje.

Posebno zanimljiva mogu biti raskrižja na kojima se sa svih strana nalazi znak "stop". Takva raskrižja vrlo su česta u stambenim četvrtima, manjim gradovima i predgrađima. Pravilo je jednostavno: prednost prolaza ima vozilo koje se prvo zaustavilo. U praksi to funkcionira iznenađujuće dobro jer su američki vozači navikli na takav sustav. Gostima iz inozemstva često je potrebno nekoliko dana da steknu sigurnost u takvim situacijama.

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Američke prometnice poznate su i po velikom broju prometnih trakova. Na pojedinim gradskim autocestama nije neobično vidjeti šest, osam ili čak deset traka u jednom smjeru. U blizini stadiona domaćina Svjetskog prvenstva promet se tijekom dana neprestano pojačava, osobito nekoliko sati prije početka utakmica. Unatoč golemom broju vozila, promet uglavnom funkcionira uredno zahvaljujući širokoj infrastrukturi i dobro organiziranim pristupnim cestam

Za mnoge navijače zanimljivo je i to što se u SAD-u prometna signalizacija uglavnom oslanja na tekstualne poruke. Dok su europski vozači navikli na velik broj univerzalnih znakova, Amerikanci često koriste natpise poput "yield" ili "merge". Vozači koji ne poznaju engleski jezik zato moraju biti posebno oprezni tijekom prvih dana boravka. Inače, "yield" znači obavezno ustupanje prednosti prolaska, a "merge" znači spajanje prometnih trakova.

Dodatnu posebnost predstavljaju registracijske oznake. Na parkiralištima oko stadiona mogu se vidjeti vozila iz gotovo svih saveznih država. Razlike među njima ogromne su već na prvi pogled jer svaka država ima vlastiti dizajn tablica. Posjetitelji tako u jednom danu mogu vidjeti automobile iz Teksasa, Floride, Kalifornije, New Yorka ili Aljaske, što je prizor koji je teško zamisliti na europskim natjecanjima, osobito zbog raznolikosti registarskih pločica i njihovih dizajna.

Velik broj navijača odlučio se za najam automobila kako bi lakše obilazio gradove domaćine. Takva odluka donosi slobodu kretanja, ali i potrebu za brzom prilagodbom lokalnim pravilima. Mnogi se prvi put susreću sa semaforima postavljenim s druge strane raskrižja, prometnim trakovima namijenjenim isključivo skretanju ili ogromnim parkiralištima koja mogu primiti nekoliko desetaka tisuća vozila.

Još jedna razlika vidljiva je u odnosu prema pješacima. U većini američkih gradova pješaci imaju vrlo snažnu zakonsku zaštitu na obilježenim prijelazima pa vozači često zaustavljaju promet čim primijete osobu koja namjerava prijeći cestu. S druge strane, mnogi dijelovi gradova projektirani su ponajprije za automobile pa pješačenje na duljim relacijama nije uvijek praktično.

Vožnja zanimljivo iskustvo

Svjetsko prvenstvo dodatno je povećalo prometni pritisak u gradovima domaćinima, no američke vlasti godinama su se pripremale za događaj takvih razmjera. Posebni prometni režimi, privremene regulacije i pojačana prisutnost policije pomažu milijunima navijača da se svakodnevno kreću između različitih lokacija bez većih poteškoća.

Za goste iz Europe vožnja američkim cestama često postaje jedno od zanimljivijih iskustava cijelog putovanja. Široke avenije, golema raskrižja, drukčija prometna pravila i nepregledne kolone automobila ostavljaju snažan dojam čak i na one koji su mnogo putovali. Uz utakmice, stadione i navijačku atmosferu, upravo je promet jedan od najboljih pokazatelja koliko je svakodnevni život u Sjedinjenim Državama drukčije organiziran nego u većem dijelu svijeta.