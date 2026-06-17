Je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske? Čini se da je VAR gadno pogriješio kod penala!

Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima igra dvoboj 1. kola svoje skupine protiv Engleske koja vodi 0:1 preko Kanea iz ponovljenog penala. Nije sporno da je Modrić napravio prekršaj za penal, ali jako je upitno da li se penal trebao ponavljati nakon što je Livaković obranio prvi pokušaj Kanea.

Naime, nakon VAR provjere, sudac Turpin ponovio je kazneni udarac, ali zaista se činilo da je Livaković jednim stopalom bio na gol liniji...Također, vrlo je upitno da li bi se to ponavljalo da je situacija bila na suprotnoj strani, odnosno da je Hrvatska pucala jedanaesterac...

Također, pravilo je da mora barem jednom nogom dirati liniju, a Livaković je desnom nogom dirao liniju. Prilikom ponovljene snimke iza gola, vidljivo je da se desna peta barem minimalno nalazi na crti.

Foto: HTV Screenshot