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Je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske? Čini se da je VAR gadno pogriješio kod penala!

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.06.2026.
u 22:22

Nije sporno da je Modrić napravio prekršaj za penal, ali jako je upitno da li se penal trebao ponavljati nakon što je Livaković obranio prvi pokušaj Kanea.

Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima igra dvoboj 1. kola svoje skupine protiv Engleske koja vodi 0:1 preko Kanea iz ponovljenog penala. Nije sporno da je Modrić napravio prekršaj za penal, ali jako je upitno da li se penal trebao ponavljati nakon što je Livaković obranio prvi pokušaj Kanea.

Naime, nakon VAR provjere, sudac Turpin ponovio je kazneni udarac, ali zaista se činilo da je Livaković jednim stopalom bio na gol liniji...Također, vrlo je upitno da li bi se to ponavljalo da je situacija bila na suprotnoj strani, odnosno da je Hrvatska pucala jedanaesterac...

Također, pravilo je da mora barem jednom nogom dirati liniju, a Livaković je desnom nogom dirao liniju. Prilikom ponovljene snimke iza gola, vidljivo je da se desna peta barem minimalno nalazi na crti. 

Foto: HTV Screenshot

Reakcija na penal

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 3

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Avatar Balkansko-Poštenje
Balkansko-Poštenje
22:32 17.06.2026.

Nogometna pravda uvik nađe pravo vrime i dobru mušteriju.

PB
pb1520
22:27 17.06.2026.

Puca se dok Englezi ne zabiju.

AO
AP_Ozempički_VIII
22:26 17.06.2026.

Uvijek je tako. I onaj nesuđeni penal rukom u finalu lige prvaka protiv Hrvatske sigurno bi sudili.

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