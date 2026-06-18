UŽIVO Lovre Kalinić: Livakovića su osudili zbog dva centimetra od linije. Iskreno, to me žalosti

Hrvatska je porazom otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. U prvom kolu skupine L Engleska je slavila 4:2, a vatreni će priliku za prve bodove tražiti u sljedećim susretima protiv Paname i Gane.

Što je presudilo u dvoboju s Englezima, gdje je Hrvatska griješila, a što može popraviti u nastavku natjecanja? Odgovore na ta pitanja donosi specijalna emisija Večernjeg lista posvećena Svjetskom prvenstvu.

Utakmicu su analizirali nogometni stručnjak Romeo Jozak te nekadašnji hrvatski reprezentativni vratar Lovre Kalinić.

Lovre Kalinić:

- Nažalost, vratare su sveli na minimalne šanse da obrane jedanasterac. Livakovića su osudili zbog dva centimentra od linije. Nažalost, dovedeno je sve u situaciju da se zabije što više pogodaka. Iskreno, to me žalosti.

Bi li to Englezima sudac napravio?

- Možemo govoriti što bi bilo kad bi bilo. Nažalost, penal je ponovljen i oni su zabili gol - rekao je Kalinić i dodao:

- U prvom dijelu smo bili jako dobri i na to se moramo fokusirati. Iz ovoga treba izvući pozitivno. Imamo igrače koji su u vrhunskim klubovima, imaju pobjednički mentalitet i siguran sam da će se izvući.

Romeo Jozak:

- Nogomet moramo analizirati sa što manje emocija, ne navijački da ćemo dobiti pet komada ili zabiti pet komada. Ušli smo hrabro i muški u utakmicu. Stalno smo lovili rezultat, a onda je velika opasnost kada izgubiš loptu. Mogli smo primiti još koji gol.

- Ja sam za pravila ako su ona za sve jednaka. Livaković je bio naš najbolji igrač, mogli smo primiti sedam komada. A Englezi su među favoritima, ako budu ponizni. Imamo dobru reprezentaciju, ali ovo što se događalo u protelih osam godina je čudo i to neće biti pravilo.

- Imam informacije da se izbornik tijekom ovih priprema fokusirao na obranu jer se kuća radi od temelja. Ako je neka manjkavost, onda su odgovorni i igrači. Nezgodno je kad moraš graditi igru, a ispred tebe su tri sprintera za kojeg ne znaš tko je opasniji. No, dečki su pokazali ono što trebaju, sada nam dolazi Panama i u takvim "stani-pani" utakmicama smo uvijek bili dobri. Ni Engleska nije izgledala savršeno.