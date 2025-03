Ne osvoji li titulu, Dinamo bi mogao doživjeti bolan pad, ovaj podatak to jasno pokazuje

Pali su Slaven Belupo i Lokomotiva, u plavim se odajama daleko lakše diše no do pred koji tjedan. Sumornu, po mnogo čemu i jadnu veljaču zamijenio je kudikamo vedriji ožujak, usred kojeg se mora na reprezentativnu stanku. I sam Fabio Cannavaro kazao je da će njegova momčad odmoriti, da će se ozlijeđeni i nezaliječeni igrači dodatno pripremiti. Ponajviše, tu je mislio na Brunu Petkovića koji bi nakon "international breaka" opet mogao biti faktor prevage u lovu na obranu titule u HNL-u. Pobjede jesu tu, onaj osjećaj se vratio, ali Dinamo je i dalje treći na ljestvici. To bi, kada bi prvenstvo završilo nakon ovoga kola, značilo da plavi moraju u kvalifikacije Konferencijske lige.

Konferencijska liga isto je ono natjecanje koje je Dinamo igrao prošle sezone. Sjećate se, vjerujemo, onih bolnih poraza od AEK-a (neredi!) i praške Sparte u europskim pretkolima nakon kojih je zagrebački sastav ispao u to trećerangirano europsko natjecanje. A i tamo je bilo svega i svačega, dva puta se izgubilo od Viktorije iz češkog Plzena, jednom i u Prištini od dotičnog Ballkanija, ne bi li sve završilo ispadanjem od još jedne grčke ekipe, solunskog PAOK-a. Baš zbog toga Dinamove su financijske brojke po zaradi od UEFA-e za prošlu sezonu relativno slabe, a ove bi godine mogle biti još slabije, ne osvoji li se titula u HNL-u.

Dinamo je, iako je lani igrao Konferencijsku ligu, uspio u 2. pretkolu Lige prvaka proći Astanu pa je tek onda doživio "tobogan" te ispao u KL. Sada bi, ne uzme li krunu hrvatskog prvaka, u Konferencijskoj ligi bio odmah od kvalifikacija, i to najvjerojatnije od 2. pretkola, što znači da bi za ulazak u skupine morao proći tri prepreke. Ne bude li promjena, a ne vjeruje se da će ih biti, svi sudionici Konferencijske lige trebali bi, u odnosu na društvo u kojem je Dinamo bio ove sezone (Liga prvaka) zaraditi mrvice.

Jasno se to vidi na tablici koju je izradila X-platforma Football Meets Data. Na njoj su prikazane zarade svih klubova koji se ove sezone natječu u svim europskim kupovima, zaključno s 15. ožujkom. Jasno, na samome će vrhu doći do promjena zbog napredovanja kroz nokaut-fazu Lige prvaka, ali konačni obrisi već se naziru. Dinamo je ove sezone od UEFA-e uprihodovao 39.7 milijuna eura. Od toga je 18.62 milijuna eura bilo samo na račun toga što se plasirao u Ligu prvaka. Za osvojenih 10 bodova u skupini dobio je još 7 milijuna eura, a ostatak potpada pod razne druge kategorije poput marketinških aktivnosti, ulaznica i višegodišnjih koeficijenata.

