Samo zbog jednog čovjeka pobjeda Dinama nije bila još veća, plavi nisu spuštali nogu s gasa

Nakon jako dobrog izdanja i pobjede u Koprivnici, Dinamo je odigrao još bolju utakmicu protiv Lokomotive i u Maksimiru je slavio s 3:0, a po igri je ta pobjeda plavih mogla biti i izraženija s obzirom na brojne prigode koje su još imali, a Lokomotivi nisu dali baš ništa. Plavi su krenuli odmah prema vratima Lokomotive, u samo šest minuta imali su tri udarca iz kuta, a onda su u toj šestoj minuti imali ogromnu priliku, iz kuta je ubacio Stojković, Pjaca je uletio i s pet metara neometan pucao glavom pored vratnice. Potom je opasno zaprijetio Franjić, njegov je udarac blokiran, a novi udarac iz kuta je ponovno izveo Stojković, najbolje se pred vratima Lokomotive snašao Theophile i u 14. minuti plavi su poveli. Peti je to pogodak Theophilea za plave, svih pet je postigao u HNL-u.

U 23. minuti drugi se put zatresla mreža gostiju, Pjaca je bio precizan, no njegov asistent Kanga prije toga je bio u zaleđu pa je ostalo 1:0. No, taj se rezultat zadržao do 33. minute, nakon dobre akcije Pjaca je vidio usamljenog Stojkovića na desnoj strani, a ovaj pogodio suprotni kut za 2:0. Stojković nije želio slaviti pogodak svom bivšem klubu. Malo je nedostajalo da Stojković postigne i drugi pogodak, u 39. minuti potegnuo je ljevicom i uzdrmao prečku. Bilo je to odlično poluvrijeme plavih, ali nisu stali ni u drugom dijelu, nastavili su stvarati prilike, a u 61. minuti stigao je i treći pogodak. Theophile je odigrao dobru loptu za Kangu koji se oslobodio i niskom loptom matirao Šubarića. U 73. minuti Dinamo je imao jedanaesterac, Kolinger je srušio Cordobu, a priliku je dobio Bruno Petković koji je malo prije toga ušao u igru, no Šubarić je njegov udarac obranio.

Do kraja Dinamo nije spuštao nogu s gasa, redale su se prilike, sami su Cannavarovi igrači izlazili na Šubarića koji ih je zaustavljao, promašivali su, težili perfekciji igrajući se pred vratima Lokomotive koja je jako dobro prošla s ovakvim porazom, ta 3:0 pobjeda Dinama za lokose je vrlo pristojna u odnosu na prikazano u maksimirskom gradskom derbiju.

- Pali smo bez borbe. Rezultat je 3:0, a nemam osjećaj ni da smo uopće nastupili. Ne znam jesmo imali ijedan udarac prema golu, baš ništa nismo napravili. Uvukli smo se u naših 16 metara. Izgledalo je kao da vodimo 2:0, pa se grčevito branimo. Samo što smo mi gubili cijelo vrijeme. Svaka čast Dinamu. Ako nismo na 100 posto i nismo trkački dobri, jako teško možemo parirati bilo kome u ligi. Kad smo na dobroj razini, možemo dobiti svakoga. Ovo nije bila ni niska kvaliteta, već ispod svih granica lijepoga - govorio je trener Lokomotive Silvijo Čabraja i dodao:

- Kad sam gledao momčadi na centru prije početka, vidjelo se da Dinamo ima 200-300 kilograma mišića više od nas, a kvaliteta im nije upitna. Ljudi u Dinamu su uzeli valjda našeg Stojkovića jer su zacijelo prepoznali da je dobar igrač. Mi smo bili loši, ali nešto se pitalo i Dinamo. Oni su tako igrali i u Koprivnici, izgledali su jako dobro.

Dinamo će na reprezentativnu stanku zadovoljan nakon dvije uzastopne jako dobre partije.

- Vjerujem da smo odigrali jako dobro, kontrolirali smo utakmicu, nismo riskirali. Imali smo puno prilika, moramo biti još efikasniji. Bilo me malo strah utakmice jer nije lako igrati prije reprezentativne stanke, ali smo bili jako dobri. Sad će dečki dobiti par dana odmora, mi smo u dobrom stanju, moći ćemo normalno trenirati sljedeći tjedan. Možda je šteta što nam sad stiže ta stanka, ali u tom ćemo periodu puno raditi na fizičkom stanju naše momčadi. Najbolja utakmica? Ne, igrali smo dosta dobrih utakmica otkako sam ovdje, ali kad ne primite gol onda vam to donosi još više samopouzdanja. Otkako sam tu, imali smo nekih dobrih trenutaka i kad smo gubili. Sretan sam zbog igrača, daju sve od sebe - rekao je trener Dinama Fabio Cannavaro.