Pobjeda? Nema veze! Cannavara nakon brutalne partije nešto jako muči: 'To nikako ne volim!'

Trener Dinama Fabio Cannavaro očekivano je bio sretan izvedbom njegovih pulena u gradskom derbiju s Lokomotivom. Dinamo je pobijedio 3:0 golovima Theophilea, Stojkovića i Kange te se na taj način dodatno približio Hajduku i Rijeci uoči jadranskog derbija koji se u nedjelju od 17.45 sati igra na Rujevici. Cannavaro je posebno istaknuo strijelce, ali pala je i pohvala cijeloj momčadi za prikazani angažman i trud.

"Igrali smo jako dobro. Kontrolirali smo utakmicu, nismo im dali ništa, imali smo puno prilika i moramo u tim situacijama biti konkretniji. U tom zadnjem pasu, udarcu, jer smo imali puno prilika", rekao je Cannavaro pa nastavio:

"Bit će lijepo raditi sljedećeg tjedna. Malo ćemo se odmoriti, ali smo u dobrom smo momentu stvarno. Znamo što još moramo popraviti. Malo je šteta što dolazi pauza, ali će nam dobro doći da popravimo fizičko stanje momčadi", rekao je talijanski stručnjak.

Naglasio je kako mu ovo nije najbolja utakmica otkako je zasjeo na klupu plavih.

"Ne, ne. Igrali smo i druge dobre utakmice. Naravno, kad ne primiš gol, sve izgleda puno bolje, što podiže samopouzdanje. Igrali smo dobro i u nekim utakmicama koje smo gubili", kazao je.

Posebno je pohvalio Luku Stojkovića, strijelca i asistenta na utakmici. Mogao je Stojković zabiti dva gola, no jednom je zatresao gredu.

"On ima ogroman potencijal, može biti još bolji. Strašno je dinamičan igrač, puno trči, ali ne bih samo njega izdvajao. Tu su i Baturina, Sučić, Theophile-Catherine; svi puno rade. Kad igraš kao momčad, onda se pojedinci ističu, to je ključ. Otkad sam ja ovdje, na tome inzistiram. Svi su danas sretni, ali zadnjih 20 minuta nije bilo dobro. Bilo je puno individualizma, što ne volim. Na tim situacijama moramo poraditi i to im pokušavam objasniti."