Ne bojimo se Srbije! Bit ćemo još bolji nego protiv Francuza

Rukometaši Hrvatske i Srbije igrat će večeras (20.30 sati) u Pick Areni u Segedinu izuzetno važnu utakmicu u drugom kolu skupine na Europskom prvenstvu. Pobjeda Hrvatsku ostavlja u igri za plasman u drugi krug, a pobijedi li Srbija, onda idemo doma, bez ikakve šanse da se domognemo jednog od prva dva mjesta u skupini. Srbiji bi i nakon eventualnog poraza ostala prilika da u susretu protiv Francuske traži prolaz dalje. Što se tiče europskih prvenstva bit će nam ovo četvrti međusobni susret. Prvi smo odigrali u polufinalu EP-a 2012. kada smo izgubili u beogradskoj Areni (22:26). Potom smo ih dvaput dobili u skupini prvog kruga, na posljednja dva EP-a, u Splitu 2018. godine (32:22) te u Grazu 2020. godine (24:21).

Horvat: Očekujem bolju Hrvatsku

– Ako ćemo igrati na nivou na kojem smo igrali protiv Francuske, onda se ne bojim da ćemo izgubiti. Drago mi je da su protiv Francuske odlično reagirali igrači s klupe, posebice Lučin i Srna. Uostalom, u ovoj reprezentaciji svatko zna svoj zadatak. Naravno, većinu ovih igrača treba vremena da rukometno odrastu, a eto, iza njih je već jedna jaka utakmica protiv Francuza. Srbija igra obranu 6-0, gustu, čvrstu u sredini. Njihovi igrači obrane izlaze na devet metara, imaju brza krila, a napad im organizira sjajni Lazar Kukić koji je opasan u tranziciji. Očekujem danas bolju i jaču Hrvatsku nego protiv Francuske – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske, te dodao:

– Znamo se jako dobro, nema tu nekih nepoznanica. Odlučivat će tko će biti psihički stabilniji i tko će biti mirniji. Mi radimo sve kako bi sutra bili pravi. Srbija uvijek ima dobre individualce, a sada je na EP došla i s dobrom ekipom. Igraju 6-0 s dva jaka pivota, agresivni su, zabijaju dosta lakih golova posebno preko desne strane. Za nas je važno da rastemo iz utakmicu u utakmicu.

Marin Šipić uspješno se hrvao s obranom Francuske.

– Nije bilo lako protiv ljudi od 100 i više kilograma. Mislim da sam se uspio dobro snaći, postigao sam nekoliko pogodaka, izborio pokoji sedmerac. Nismo imali puno šuteva izvana pa je dosta lopti išlo prema meni, na crtu. Nekoliko lopti nije uspjelo doći do mene i to nije bilo dobro jer su Francuzi odmah otvarali polukontru – rekao je Šipić i otkrio čega se najviše plaši...

Svaki dan molim da budem negativan. Nije to lako psihički izdržati, pogotovo to čekanje do rezultata PCR testa. Jednostavno ne možeš biti sto posto koncentriran na trening – kaže Šipić.

Navijači zadovoljniji od nas

Dojam je da su u Hrvatskoj svi zadovoljniji od vas koji ste u reprezentaciji?

– Ljudi su zadovoljni jer su manje očekivali od nas u startu. Mi smo prije utakmice vjerovali u sebe, znali smo koliko možemo, gledali smo Francuze kako igraju. Koštalo nas je prvih 10 minuta prvog poluvremena. Oni su taj dio odradili iskusno. Nama je trebalo da upalimo motore i krenemo igrati kako znamo. To je jedan od razloga zbog kojeg smo razočarani što smo izgubili – zaključio je naš kružni napadač.

Vladimir Cupara, vratar Srbije, mogao bi nam biti najveća prepeka na putu do bodova.

– Branio sam puno puta protiv Hrvatske, no njihov roster trenutačno je puno izmijenjen. Ima tu puno mladih igrača, nedostaju oni najbolji, ali i dalje je to reprezentacija koja ima kvalitetu. Naša najveća pogreška bila bi da pomislimo kako ćemo lako protiv njih jer nema Duvnjaka, Cindrića, Karačića, Šege, Muse... istaknuo je Cupara.

Koliko dobro poznajete prva dva šutera hrvatske reprezentacije, Jaganjca i Martinovića?

– Svaka čast dečkima, igraju dobro, a koliko ih poznajem, vidjet ćemo na utakmici – zaključio je Cupara.

Za Srbiju je debitirao Dragan Pechmalbec koji će nam pak biti prijetnja u obrani, ali i napadu. Protiv Ukrajine je postigao tri pogotka.

– I jedni i drugi smo mladi. Imamo možda manje ozlijeđenih igrača od njih pa možda to bude naša mala porednost – rekao je Dragan.

