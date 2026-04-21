NBA ovo ne pamti: Wembanyama postao prvi jednoglasno najbolji obrambeni igrač u povijesti

Povijest je ispisana. NBA liga nikada do sada nije imala jednoglasnog dobitnika nagrade za najboljeg obrambenog igrača, no to se promijenilo s Victorom Wembanyamom. Francuski centar dobio je apsolutno svaki glas za prvo mjesto od panela koji čini 100 novinara, ostavivši konkurenciju daleko iza sebe. S tek 22 godine, postao je i najmlađi dobitnik tog priznanja, pridruživši se velikanima poput Michaela Jordana i Davida Robinsona kao jedini igrač u povijesti koji je osvojio i nagradu za novaka godine i onu za obrambenog igrača. Ujedno, postao je četvrti igrač Spursa s ovom nagradom, čime je San Antonio postao prva franšiza s četiri različita dobitnika.

Njegova dominacija na terenu bila je apsolutna, a vidljiva je kroz statistiku koja ledi krv u žilama. Treću sezonu zaredom predvodio je ligu s 3,1 blokadom po utakmici, a tome je dodao i prosječno 11,5 skokova te jednu ukradenu loptu. Bio je sidro jedne od najboljih obrana lige, no njegov utjecaj nadilazi brojke. ESPN-ovi analitičari skovali su termin "hell nah" metrika kako bi opisali strah koji Francuz ulijeva protivnicima. "Igrači ga vide u reketu i kažu: 'Nema šanse'. On uništava sve što pokušate u napadu. Nikada prije nismo vidjeli nekoga poput njega", objašnjavaju.

"Prava borba bila je doći do 65 odigranih utakmica. Presretan sam zbog ove nagrade i ponosan što sam prvi koji ju je osvojio jednoglasno", izjavio je Wembanyama, koji je prošle sezone bio favorit, ali nije ispunio uvjet o broju nastupa. Njegov suigrač Keldon Johnson nije štedio pohvale. "On je najbolji igrač na svijetu i jedan od najvećih radnika koje znam. Ovo je samo mali znak onoga što ga čeka." Wembanyama je ujedno i finalist za najprestižniju nagradu, onu za najkorisnijeg igrača (MVP) sezone, čime potvrđuje svoj status globalne superzvijezde.