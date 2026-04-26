NBA kreće u osvajanje Europe: Euroliga na nogama, hoće li povijesni dogovor spriječiti totalni kaos?

U zraku se osjeća napetost dok se europska košarka priprema za potres koji bi mogao iz temelja promijeniti njezin krajolik. Sastanak zakazan za utorak u Ženevi okupit će ključne figure - Chusa Buena, izvršnog direktora Eurolige, i Georgea Aivazogloua, generalnog direktora NBA za Europu i Bliski istok, koji stiže po nalogu svog šefa, povjerenika Adama Silvera. Na stolu je budućnost kontinentalne košarke i potencijalni dolazak NBA lige u Europu, projekt koji otvara brojna pitanja i neizbježno se sudara s postojećim sustavom Eurolige, prijeteći otimanjem njezinih najvrjednijih klubova.

Cijela situacija izaziva ogromnu zabrinutost i rizik, uz strah da bi novi košarkaški rat mogao slomiti i fragmentirati europsku košarku. Hitno je potrebno izbjeći kaotičan scenarij kakav je već viđen u sezoni 2000./01., kada su se istovremeno igrale Euroliga i FIBA-ina Suproliga, što je srećom potrajalo samo jednu godinu. Nitko ne želi reprizu fijaska nogometne Superlige, koja je nanijela ogromnu štetu i dovela do ismijavanja nekih od najvećih klubova, sukobivši ih međusobno, ali i s vlastitim navijačima. Sada je vrijeme za izbjegavanje sukoba, ostavljanje ponosa po strani i građenje mostova kako bi se postigao konsenzus.

Euroliga u svojim rukama drži desetljeća tradicije, košarkaške gradove, stoljetne klubove i stotine tisuća vjernih navijača. S druge strane, NBA nudi obećanja o stvaranju velikog natjecanja i znatnih prihoda za momčadi na duge staze, iako je sam povjerenik Adam Silver još u siječnju priznao da će u kratkoročnom razdoblju gubiti novac. Postoji i bojazan da bi cijeli projekt mogao postati svojevrsna "E-liga", europska razvojna liga za stvaranje igrača za američke timove, dok bi oni najbolji i dalje igrali preko Atlantika, što bi europske velikane pretvorilo u drugorazredne partnere.

Pritom investicijski fondovi, od kojih NBA želi prikupiti novac, s velikom pozornošću prate razvoj događaja. Poznato je da oni ne riskiraju svoj novac u "B" proizvode, bez obzira na to koliko je brend NBA snažan. NBA je, kako navodi MARCA, pokušao uvjeriti euroligaške klubove, a posebno nogometne divove poput PSG-a, Manchester Cityja te one koji već imaju košarkaške sekcije poput Bayerna ili Barcelone, no nitko od njih nije povjerovao u NBA-ovu računicu i smatraju da je njihov pristup bio pomalo arogantan i dominantan.

Adam Silver je očito i sam iskusio ogromne poteškoće s kojima se susreo u stvaranju "NBA Europe". Možda je upravo zato otvorio vrata postizanju dogovora s Euroligom. "Za dobrobit europske košarke, bilo bi najbolje da udružimo snage s Euroligom", izjavio je 26. ožujka. "Morali bismo osmisliti pristup za rast košarke diljem Europe. To uključuje nadopunjavanje nacionalnih liga i suradnju s Euroligom i FIBA-om." Silver je pametan čovjek i ne skriva da bi najbolja solucija bila traženje sinergije. Pokušaj gutanja povijesnih europskih klubova pod krinkom poslovanja neće nikoga uvjeriti, jer zna da bi se Europa okrenula protiv invazije po modelu neuspjele Superlige.

Dok NBA iznosi svoja obećanja, Euroliga je povukla konkretne poteze kako bi osigurala svoju poziciju. Uspjela je osigurati da deset od njezinih trinaest klubova s A-licencom - Efes, Baskonia, Barcelona, Fenerbahče, Maccabi, Olimpia Milano, Olympiakos, Panathinaikos, Bayern, Žalgiris i CSKA (s suspendiranom licencom) - produže vjernost na deset godina uz kaznu od deset milijuna eura ako prekrše dogovor. Od preostala tri, Fenerbahče je dao usmeni pristanak, Real Madrid još razmatra, dok je ASVEL Villeurbanne zbog proračuna, dvorane i loših rezultata bliže izlasku. Uz to, ogroman interes za dobivanje franšize u Euroligi pokazali su Valencia Basket, Hapoel Tel Aviv, Dubai Basketball, PAOK, Crvena zvezda, Partizan, Bešiktaš i brojni drugi, što dokazuje snagu postojećeg natjecanja.

S ekonomske strane, ne čini se da je sve što blista zlato u prijedlogu NBA-a, koji je angažirao JP Morgan i Banco Rain za analizu modela. Procurila je informacija da već imaju ulagače spremne uložiti između 500 milijuna i dvije milijarde dolara, ali do danas nijedno ime nije objavljeno. Ulagati takve iznose bez znanja koji će timovi sudjelovati čini se, u najmanju ruku, kao posao vrlo visokog rizika. Sam Silver usporedio je projekt s WNBA ligom. "Razmislite o WNBA. Govorimo dionicima da moraju imati dugoročnu perspektivu. Proći će neko vrijeme prije nego što ovo postane komercijalno održiv posao. Ovo je nešto što će se graditi desetljećima", priznao je, potvrđujući da će u početku biti samo gubitaka.

Euroliga je, s druge strane, angažirala uglednu investicijsku banku JB Capital Markets. Procjenjuje se da će se vrijednost natjecanja do 2029. godine popeti na dvije i pol milijarde eura, a cijena franšiza kretat će se između 40 i 75 milijuna eura. Brend NBA je privlačan, ali proizvod i ulaganje koje traže nisu. Previše se rizika traži od nekoga tko nikada nije poslovao u Europi. Bez sumnje, kako bi se izbjegli rizici i stvorila jedinstvena liga s najboljima od oba svijeta, dogovor se čini kao jedina logična opcija.