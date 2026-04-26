Od 'učitelja mjeseca' do napadača: Evo što otkriva životopis Colea Allena koji je zapucao na elitnoj večeri u Washingtonu

Napadač koji je u subotu navečer zapucao na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće u Washingtonu identificiran je kao Cole Thomas Allen (31), a novi detalji o njegovu životu i karijeri počinju izlaziti u javnost. Muškarac koji je probio sigurnosni kordon i zapucao prema agentima Tajne službe sada se povezuje s profilom koji otkriva njegovu profesionalnu i obrazovnu pozadinu. Sky News je potvrdio profil na LinkedInu koji pripada Allenu. U njemu se opisuje kao "po diplomi strojarski inženjer i računalni znanstvenik, po iskustvu neovisni developer videoigara, a po rođenju učitelj".

Foto: Screenshot/LinkedIn

Profilna fotografija, koja je u međuvremenu uklonjena te datira iz svibnja 2025., čini se da odgovara izgledu muškarca viđenog na objavi Donalda Trumpa na društvenim mrežama, za koju je rekao da prikazuje napadača na tlu. Prema njegovu profilu, Allen je 2017. stekao prvostupničku diplomu iz strojarstva na California Institute of Technology u Pasadeni te magisterij iz računalnih znanosti na California State University-Dominguez Hills. Njegov online životopis navodi da je posljednjih šest godina radio u tvrtki C2 Education, koja nudi savjetovanje za upise i pripreme za testove budućim studentima. Allen je također objavio da je razvio videoigru za platformu Steam temeljenu na molekularnoj kemiji. U jednoj objavi pod njegovim imenom navodi se da radi na razvoju nove "top-down shooter" borbene igre smještene u svemiru. Prema jednoj od objava tvrtke C2 Education, dodijeljeno mu je priznanje "učitelj mjeseca" u prosincu 2024.

