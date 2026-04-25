USPJELI SU

Košarkaši Zadra osigurali play-in ABA lige, evo što im treba za doigravanje i okršaj s Dubaijem

Zadar: Zadar i FMP odigrali utakmicu 8. kola play-outa AdmiralBet ABA lige
25.04.2026.
u 19:54

Košarkaši ljubljanske Ilirije pobijedili su u Beogradu domaći FMP s 88-82 i tako pomogli hrvatskom prvaku Zadru da i prije posljednje utakmice u osnovnom dijelu sezone osigura plasman u 'play-in' ABA lige

FMP-u je bila potrebna pobjeda u ovom dvoboju i poraz Zadra na gostovanju u Podgorici kod Studentskog centra za plasman na drugo mjesto "donjeg doma" ABA lige koje donosi plasman u 'play-in'. Beogradska momčad je u prvom poluvremenu bila na dobrom putu, jer je u 17. minuti imala čak 15 koševa prednosti (42-27). No, gosti su već do poluvremena smanjili zaostatak na samo -4 (46-42), da bi u 25. minuti došli do čak 11 koševa prednosti (48-59).

FMP se u zadnjoj četvrtini vratio u utakmicu i došao samo koš zaostatka (82-83) na 2:16 minuta prije kraja. Odličnom završnicom momčadi koju vodi Sinjanin Stipe Modrić, Ilirija je ostavila FMP bez ubačaja i završnom serijom 5-0 došla do pobjede 88-82. Strijelce pobjedničke momčadi predvodio je Wendell Green Jr. s 21 košem, čemu je dodao šest skokova i četiri asistencije. Edo Murić je ubacio 15 poena, a po 12 su postigli Tim Tomažič i Mark Padjen, koji je imao i 10 asistencija. Kod FMP-a najbolji je bio Filip Barna s 24 koša i devet skokova, a 18 poena je ubacio Joshua Scott.

FMP je sezonu završio s tri uzastopna poraza, a Zadar ima priliku u ponedjeljak u Podgorici doći do četvrte uzastopne pobjede. No, to momčadi hrvatskog prvaka ne znači ništa, jer ne može prestići subotički Spartak koji je osigurao osvajanje prvog mjesta u "donjem domu" odnosno devetog u ABA ligi, dok će Zadar biti deseti.

Da bi se Zadar plasirao u doigravanje za prvaka ABA lige, prvo će morati pobijediti Spartak u Subotici, a potom biti bolji i na gostovanju kod poraženog u dvoboju Bosne i Igokee. Takav rasplet bi Zadranima donio plasman u četvrtfinale doigravanja u kojem bi mu suparnik bio Dubai, koji je osvojio prvo mjesto u osnovnom dijelu sezone ABA lige.

